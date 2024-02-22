إنزال جوي أردني فوق غزة بالتعاون مع بريطانيا

الخميس 22 فبراير-شباط 2024 الساعة 08 صباحاً / مأرب برس_ وكالات

عدد القراءات 123

أعلن الجيش الأردني، الأربعاء، إنزال مساعدات طبية من الجو للمرة الـ12 على قطاع غزة، الذي يتعرض لعدوان وحشي منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر الماضي.

وقال الجيش الأردني في بيان: "بتوجيهات ملكية سامية، قامت طائرة تابعة لسلاح الجو الملكي الأربعاء بإنزال مساعدات طبية عاجلة للمرة الثانية عشرة، نُفذت هذه المرة على المستشفى الميداني الأردني غزه /77 (الأول بغزة)".

وأضاف: "جاءت عملية الإنزال بالتعاون مع الجانب البريطاني الصديق، وذلك لتعزيز إمكانيات المستشفى، وزيادة قدرة الكوادر الطبية على تقديم خدمات صحية وعلاجية للتخفيف عن الأهل في قطاع غزة".

ولفت إلى أن هذه الخطوة تأتي "استمرارا لجهود المملكة الأردنية الهاشمية بالوقوف بجانب الأشقاء (الفلسطينيين) في ظل الحرب على قطاع غزة".

ويتبع للأردن 5 مرافق طبية داخل فلسطين، بينها مستشفيان ميدانيان داخل قطاع غزة، تديرهما كوادر عسكرية من الخدمات الطبية الملكية التابعة للجيش.

من جهته، قالت وزارة الخارجية البريطانية، الأربعاء، إن بريطانيا والأردن قامتا بإنزال جوي لأربعة أطنان من المساعدات، بما في ذلك أدوية ووقود وأغذية، إلى مستشفى تل الهوى في شمال غزة.

وذكر وزير الخارجية البريطاني ديفيد كاميرون في بيان: "سيستفيد آلاف المرضى، والوقود سيمكن هذا المستشفى الحيوي من مواصلة عمله المنقذ للأرواح".

وتابع الوزير: "ومع ذلك، فإن الوضع في غزة بائس، وهناك حاجة إلى الكثير من المساعدات الإضافية وبسرعة.

وندعو إلى هدنة إنسانية فورية للسماح بدخول مساعدات إضافية إلى غزة في أسرع وقت ممكن، وإعادة الرهائن إلى ديارهم