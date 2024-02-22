رونالدو يقود النصر السعودي إلى تخطي الفيحاء وبلوغ ربع نهائي دوري أبطال آسيا

الخميس 22 فبراير-شباط 2024 الساعة 08 صباحاً / مأرب برس_ وكالات

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قاد النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو فريقه النصر للفوز على ضيفه الفيحاء بهدفين دون رد يوم الأربعاء في إياب الدور ثمن النهائي لدوري أبطال آسيا.

وأحرز أوتافيو هدف التقدم للنصر في الدقيقة 17، قبل أن يضاعف رونالدو النتيجة بحلول الدقيقة 86 بعدما استغل خطأ فادحا لحارس الفيحاء، لتنتهي المباراة بفوز النصر بهدفين دون رد.

وكان النصر فاز ذهابا في ملعب الفيحاء بهدف دون رد من توقيع رونالدو.

وتأهل النصر بالتالي إلى ربع نهائي دوري أبطال آسيا بفوزه على الفيحاء بمجموع المباراتين بنتيجة 3-0. المصدر: