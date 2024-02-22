ليفربول يقلب الطاولة على لوتون تاون ويعزز صدارته للدوري الإنجليزي

الخميس 22 فبراير-شباط 2024 الساعة 08 صباحاً / مأرب برس_ وكالات

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حول نادي ليفربول تخلفه بهدف أمام ضيفه لوتون تاون إلى فوز بنتيجة 4-1 في مباراة جمعتهما يوم الأربعاء في افتتاح المرحلة الـ26 من الدوري الإنجليزي.

وعكس مجريات اللعب، تمكن لوتون تاون من تسجيل هدف التقدم عن طريق تشيدوزي أوغبيني في الدقيقة 12، وانتظر ليفربول حتى الشوط الثاني لينتفض ويرد بأربعة أهداف حملت توقيع الهولندي فيرجيل فان ديك، ومواطنه كودي جاكبو، والكولومبي لويس دياز، وهارفي إليوت في الدقائق 56، 58، 71، و90 على الترتيب.

ورفع ليفربول رصيده إلى 60 نقطة ليعزز موقعه في الصدارة بفارق أربع نقاط عن أقرب منافسيه مانشستر سيتي حامل اللقب.

أما لوتون تاون، فقد تجمد رصيده عند 20 نقطة في المركز الـ18 الذي يهبط بصاحبه إلى دوري المستوى الثاني "التشامبيونشيب