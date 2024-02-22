واشنطن تعلن قصف أهداف جديدة للحوثيين في عدة مناطق إنزال جوي أردني فوق غزة بالتعاون مع بريطانيا أول دولة في العالم تعلن تسديد 20 مليون دولار من ديون النفط الإيراني بالشاي رونالدو يقود النصر السعودي إلى تخطي الفيحاء وبلوغ ربع نهائي دوري أبطال آسيا ليفربول يقلب الطاولة على لوتون تاون ويعزز صدارته للدوري الإنجليزي دوري أبطال أوروبا.. برشلونة يعود بالتعادل من ملعب نابولي وبورتو يسقط أرسنال الكشف عن قنبلة موقوتة كامنة في هواتفنا تهدد صحتنا بعد اكثر من تسع سنوات من الإيقاف ..اعلان عن استئناف الرحلات الجوية المباشرة بين اليمن وهذه الدولة الخليجية المليشيات تشن حملة اختطافات جديدة ضد ابناء القبائل في معقل الحوثي بي بي سي تفجر مفاجأة مدوية وتكشف سر امتناع ريال مدريد عن اعلان صفقة انضمام امبابي لصفوف الميرنغي
حول نادي ليفربول تخلفه بهدف أمام ضيفه لوتون تاون إلى فوز بنتيجة 4-1 في مباراة جمعتهما يوم الأربعاء في افتتاح المرحلة الـ26 من الدوري الإنجليزي.
وعكس مجريات اللعب، تمكن لوتون تاون من تسجيل هدف التقدم عن طريق تشيدوزي أوغبيني في الدقيقة 12، وانتظر ليفربول حتى الشوط الثاني لينتفض ويرد بأربعة أهداف حملت توقيع الهولندي فيرجيل فان ديك، ومواطنه كودي جاكبو، والكولومبي لويس دياز، وهارفي إليوت في الدقائق 56، 58، 71، و90 على الترتيب.
ورفع ليفربول رصيده إلى 60 نقطة ليعزز موقعه في الصدارة بفارق أربع نقاط عن أقرب منافسيه مانشستر سيتي حامل اللقب.
أما لوتون تاون، فقد تجمد رصيده عند 20 نقطة في المركز الـ18 الذي يهبط بصاحبه إلى دوري المستوى الثاني "التشامبيونشيب