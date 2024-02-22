بعد اكثر من تسع سنوات من الإيقاف ..اعلان عن استئناف الرحلات الجوية المباشرة بين اليمن وهذه الدولة الخليجية

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أعلنت السفارة اليمنية لدى دولة الكويت الشقيقة انه سيتم قريبا استئناف تسيير الرحلات الجوية المباشرة بين اليمن والكويت.
وأكدت السفارة في بيان لها – حصل مأرب برس على نسخة منه- أنه سيتم قريباً استئناف الرحلات الجوية المباشرة بين اليمن والكويت وذلك في ظل المساعي التي تبذلها السفارة وعلى رأسها سعادة السفير الأستاذ الدكتور / علي منصور بن سفاع لتسهيل تنقل مواطنينا والتخفيف من معاناتهم.
وأشار بيان السفارة الى أن السفير اليمني لدى الكويت قام بالتواصل والمتابعة وإجراء عدد من اللقاءات مع جميع الجهات ذات العلاقة (الطيران المدني الكويتي، الخطوط الجوية الكويتية، وزارة النقل اليمنية، الهيئة العامة للطيران المدني اليمني، الخطوط الجوية اليمنية )، وقد كان آخر هذه اللقاءات مع مدير عام الطيران المدني الكويتي السيد/ عماد فالح الجلوي.
وتؤكد السفارة بأنه حالياً يجري التنسيق بين شركات الطيران الناقلة في اليمن والكويت، وإعداد جدول الرحلات المراد تشغيلها، وفي القريب العاجل إن شاء الله سيتم الإعلان عن استئناف أولى الرحلات الجوية المباشرة بين البلدين.