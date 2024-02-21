المليشيات تشن حملة اختطافات جديدة ضد ابناء القبائل في معقل الحوثي

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افادت مصادر قبلية في محافظة صعدة بأن المليشيات الانقلابية اقدمت على اختطاف عددا من ابناء القبائل في إحدى المديريات الخاضعة لسيطرتها .
وذكرت المصادر لمأرب برس بان حملة الاختطافات الحوثية طالت 8 اشخاص من ابناء قبيلة عرو بمديرية ساقين التابعة إداريا لمحافظة صعدة على خلفية تنظيمهم خلال الايام القليلة الماضية وقفات احتجاجية مناهضة لممارسات وانتهاكات الجماعة الانقلابية.
المصادر ذاتها اكدت ايضاً بان المليشيات تواصل عمليات البحث عن من تبقى من المواطنين الذين شاركوا في الوقفات الاحتجاجية بهدف اختطافهم .