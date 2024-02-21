بي بي سي تفجر مفاجأة مدوية وتكشف سر امتناع ريال مدريد عن اعلان صفقة انضمام امبابي لصفوف الميرنغي

الأربعاء 21 فبراير-شباط 2024 الساعة 09 مساءً / مأرب برس- متابعة خاصة

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كشفت هيئة الإذاعة البريطانية " بي بي سي" عن عقبة تحول دون قدرة إدارة ريال مدريد الإسباني على الإعلان عن ضم الدولي الفرنسي مبابي لاعب باريس سان جيرمان حتى الآن.

وبحسب إذاعة " بي بي سي " فإن سبب عدم الإعلان الرسمي من ريال مدريد لضم مبابي، هو احتمالية التقاء الفريقين في النسخة الحالية من دوري أبطال أوروبا مشيرة الى أنه سيتم الإعلان رسميًا فور التأكد من إنه مستحيل أن يلتقي باريس سان جيرمان وريال مدريد في الأدوار الإقصائية لدوري أبطال أوروبا.

وأكدت صحيفة "ماركا" الإسبانية أن مبابي لاعب باريس سان جيرمان قد انهى كافة إجراءات انضمامه لريال مدريد، وأن عقده يمتد حتى 2029 داخل سنتياجو بيرنابيو.

وفاز باريس سان جيرمان على نظيره ريال سوسيداد في دور الـ16 ووضع قدمًا في ربع النهائي فيما فاز ريال مدريد على لايبزيج في ألمانيا بهدف نظيف، ويملك حظوظًا كبيرة للتأهل للدور ربع النهائي.