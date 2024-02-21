رئيس الهيئة العليا للتجمع اليمني للإصلاح يشيد بمظاهر النهوض الشامل في السعودية ومواقف قيادة المملكة المساندة لليمن .. برقية

الأربعاء 21 فبراير-شباط 2024 الساعة 09 مساءً / مأرب برس- خاص

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أشاد رئيس الهيئة العليا للتجمع اليمني للإصلاح " محمد عبدالله اليدومي" بالنهوض الشامل، والتقدم المستمر، وما حققته المملكة العربية السعودية في السنوات الأخير من تنمية مبهرة في ظل قيادتها الحكيمة عززت من تأثيرها ومكانتها الاُقليمية والدولية.

وعبر " اليدومي " في برقية تهنئة بمناسبة ذكرى تأسيس المملكة العربية السعودية بعثها الى ولي العهد السعودي الأمير "محمد بن سلمان " ونشر نصها في حسابه الرسمي بمنصة أكس عن" الاعتزاز الكبير بمستوى العلاقات المتينة والمتميزة التي تربط البلدين الشقيقين اليمن والمملكة تأسيساً على أواصر القربى والجوار، كما ثمن عاليا مواقف القيادة السعودية إلي جانب اليمن حكومة وشعبا وكل أوجه الدعم والمساندة التي ستظل محل تقدير الشعب اليمني، كما اعرب عن تقديره للجهود السعودية "من أجل تحقيق السلام الشامل والمستدام القائم على المرجعيات المحلية والإقليمية والدولية ما يُمكن الشعب اليمني من استعادة دولته والإسهام في تحقيق السلم والأمن اقليمي والدولي.

مارب برس ينشر نص برقية اليدومي للأمير محمد بن سلمان..

صاحب السمو الملكي الأمير/ محمد بن سلمان بن عبدالعزيز

ولي عهد المملكة العربية السعودية، رئيس الوزراء حفظكم الله

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،،

إنه لمن دواعي سرورنا أن نتقدم إليكم بأطيب التهاني والتبريكات وإلى الحكومة والشعب السعودي بمناسبة ذكرى تأسيس المملكة العربية السعودية.

وهي مناسبة لنعبر فيها عن اعجابنا بما حققته المملكة من نهوض شامل، وتقدم مستمر، وما تحققه في السنوات الأخير من تنمية مبهرة في ظل قيادتها الحكيمة، عززت من تأثيرها ومكانتها الاُقليمية والدولية.

إننا نعبر عن الاعتزاز الكبير بمستوى العلاقات المتينة والمتميزة التي تربط البلدين الشقيقين اليمن والمملكة تأسيساً على أواصر القربى والجوار، ونثمن عالياً مواقفكم إلي جانب بلادنا وشعبنا، وكل أوجه الدعم والمساندة التي ستظل محل تقدير الشعب اليمني، كما نثمن جهودكم من أجل تحقيق السلام الشامل والمستدام القائم على المرجعيات المحلية والإقليمية والدولية ما يُمكن الشعب اليمني من استعادة دولته والإسهام في تحقيق السلم والأمن اقليمي والدولي.

نهنئكم مجدداً بهذه المناسبة الغالية، ونتمنى لسموكم موفور الصحة والسعادة، ولحكومة وشعب المملكة المزيد من التقدم والازدهار والرفعة لما فيه خير شعبكم والأمة العربية والاسلامية.

محمد عبدالله اليدومي

رئيس الهيئة العليا للتجمع اليمني للإصلاح

٢١ فبراير ٢٠٢٤