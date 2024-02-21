تناقضات صارخة بين قياداتها.. جماعة الحوثي توجه تهديدا للدول الأوربية وتتوعد بمهاجمة سفنها ومصالحها التجارية

الأربعاء 21 فبراير-شباط 2024 الساعة 09 مساءً / مأرب برس- خاص

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وجهت جماعة الحوثي تهديدات غير مسبوقة للدول الأوربية المشاركة في العملية العسكرية المتعددة الجنسيات التي اطلقها الاتحاد الأوربي مؤخرا بهدف حماية السفن التجارية المارة في البحر الأحمر ومضيق باب المندب.

وتوعد عضو المجلس السياسي للانقلابيين بصنعاء والقيادي البارز في جماعة الحوثي " محمد علي الحوثي " في منشور له بمنصة أكس – رصده مأرب برس- الدول الإوربية المشاركة في العملية العسكرية المتعددة الجنسيات في البحر الأحمر باستهداف الميلشيا للسفن التجارية والمصالح الأوربية .

وأتهم " الحوثي " الدول الأوربية بالسعي الى "عسكرة " البحر الأحمر والتأثير على سلامة حركة الملاحة التجارية الدولية مهددا باستهداف ميلشيا الحوثي للسفن التجارية الاوربية ".

وقال القيادي الحوثي " للاوربيين لاتلعبوا بالنار خذوا العبرة من بريطانيا ولستم بحاجة لمساندة الشيطان الأمريكي لحماية الكيان المحتل لممارسة إبادة أبناء غزة بدون ازعاج .. الملاحة الدولية في امان .. وتوجدكم يزيد من عسكرة البحر ويستهدف الملاحة الدولية ويؤثر على سلاسل الإمدادات الغذائية لمتاجر بلدانكم واي حماقة ترتكبونها ستجنون بها على سفنكم وملاحتكم وقد اعذر من أنذر والعاقبة للمتقين".

وكان القيادي الحوثي " حسين العزي" المعين في منصب نائب وزير الخارجية بحكومة صنعاء (غير المعترف بها) اعلن في مؤتمر صحفي- تابعه محرر مأرب برس- اليوم '' انهم اجروا الأسبوع الماضي محادثات وصفها بانها بناءة مع الاتحاد الأوروبي وقال ان الاتحاد هو الذي بادر بالتواصل معهم وقدم إيضاحات حول طبيعة عمليته الجديدة''.