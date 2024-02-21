رجل إيران الثاني في اليمن يكشف مخطط عبدالملك الحوثي لإخماد انتفاضة شعبية في مناطق سيطرته.. ويؤكد والله والله لولا قضية فلسطين لكان الشعب أكلكم وأكلنا كلنا

الأربعاء 21 فبراير-شباط 2024 الساعة 08 مساءً / مأرب برس- خاص

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اعترف عضو المجلس السياسي الأعلى للانقلابيين بصنعاء والناب في برلمان صنعاء الخاضع لسيطرة الحوثيين الشيخ "سلطان السامعي " المصنف بأنه رجل إيران الثاني في اليمن ان الحرب في غزة مثلت طوق نجاه للحكومة الانقلابية وجماعة الحوثي من مواجهة انتفاضة شعبية عارمة بصنعاء ومناطق سيطرة الميلشيا الأخرى .

وأعتبر "السامعي" في مداخلة تخللت جلسة انعقاد لمجلس النواب اليوم بصنعاء أن حرب غزة وقيام ميلشيا الحوثي بالتصعيد العسكري في البحر الأحمر وتنفيذ عمليات عسكرية لمنع السفن الأجنبية المتوجهة الى الموانئ الإسرائيلية حالت دون انفجار السخط الشعبي جراء تفاقم الأوضاع المعيشية التي وصلت الى حدود كارثية .

وقال " عضو المجلس السياسي الأعلى للانقلابيين بصنعاء مخاطبا في مداخلته أمام أعضاء مجلس النواب المنحل " "والله والله لولا قضية فلسطين وما قام به السيد من التدخل لكان الشعب أكلكم وأكلنا كلنا".