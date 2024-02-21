سؤال شاذ في احد مواد الامتحانات يثير ثورة عارمة... طلاب جامعة العلوم بصنعاء يدعون إلى تحرير الجامعة من قبضة المليشيات الحوثية ويرفضون عسكرتها وتسييسها البحرية البريطانية تتحدث عن مشاهدة انفجار غربي ميناء الحديدة الماجستير بامتياز للباحثة عهد خالد عبدالله في أطروحتها - دور الأسرة في رعاية الأبناء من مخاطر الإنترنت تصعيد خطير.. الحوثيون يستهدفون شحنة مساعدات إنسانية لليمنيين بصاروخين باليستيين التجويع الممنهج سلاح إسرائيل الجديد الأكثر فتكا لإبادة سكان غزة متى ستلجأ الإدارة الأمريكية الى الأستهداف المباشر للقيادات الحوثية البارزة. ؟ شركات أوروبية تدفع أموالا ضخمة لـ الحوثيين مقابل السماح لسفنها بالمرور في البحر الأحمر - تقرير استخباراتي يكشف المستور الماجستير بامتياز للباحثة عهد خالد عبدالله أحمد من كلية الآداب بعدن فيلم سينمائي عن حبس صدام حسين في قصره قبل إعدامه العملة تواصل الهبوط في مناطق الشرعية.. إليكم أسعار الصرف هذا المساء
ندد طلاب جامعة العلوم والتكنولوجيا في صنعاء بما اعتبروه تسييساً وتعسفاً من قبل مليـ.ـشيات الحوثـ.ـي في إدارة الجامعات الأهلية وتحويلها إلى معاقل عسكرية وسياسية ومنها جامعة العلوم والتكنولوجيا التي كانت تعد أكبر الجامعات الاهلية في اليمن .
وأكد الطلاب في بيان لهم نشر على صفحة " ملتقى طلاب وطالبات جامعة العلوم والتكنولوجيا " رصدة موقع مارب برس قالوا فيه أن الحوثـيين يحاولون فرض رؤيتهم الإيديولوجية على الطلاب والأساتذة والموظفين والمناهج الدراسية، وأنهم يستغلون الامتحانات الجامعية كوسيلة للترويج لأجندتهم الحربية والطائـ.ـفية.
وأشارو إلى أن آخر مثال على ذلك هو نموذج امتحان لمادة الثقافة الوطنية الذي تضمن سؤالاً يقول :
من هو القائد المؤمن المجاهد الذي وقف اليوم في وجه العدو الصهيوني ودول الإستكبار على رأسها أمريكا وبريطانيا وذلك من أجل القضية الفلسطينية".
وحدد السؤال أربع أجابات، وصف فيها زعيم المليـ.ـشيات بـ"السيد"، إلى جانب الملك الحميري "سيف بن ذي يزن" والصحابيين "عمار بن ياسر، وأبي موسى الأشعري".
واعتبر الطلاب أن هذا السؤال يمثل انتهاكاً للمبادئ الأكاديمية والأخلاقية والإنسانية، ويعكس مدى تدهور الوضع التعليمي في الجامعات التي تسيطر عليها المليـ.ـشيات.
وطالب الطلاب إلى تحرير الجامعات من قبضة الحوثـ.ـيين وإعادة الحياة الأكاديمية والطلابية الطبيعية ومنها جامعة العلوم والتكنولوجيا في صنعاء التي أصبح نجاح الطالب فيها مرتبطًا بإتقان أفكار المليـ.ـشيات، كما أقامت المليـ.ـشيات دورات طائـ.ـفية وعسكرية لطلاب الجامعة.