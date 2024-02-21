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البحرية البريطانية تتحدث عن مشاهدة انفجار غربي ميناء الحديدة

الأربعاء 21 فبراير-شباط 2024 الساعة 07 مساءً / مأرب برس - غرفة الأخبار
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قالت «هيئة عمليات التجارة البحرية» البريطانية، اليوم (الأربعاء)، إنها تلقت تقارير عن مشاهدة انفجار ووميض في جنوب البحر الأحمر على بعد 40 ميلاً بحرياً غرب الحديدة باليمن، وفق وكالة «رويترز» للأنباء.

وأضافت «الهيئة»، في مذكرة، أن السفن والطواقم في محيط الانفجار سالمون؛ وفق ما أفادت به التقارير.

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