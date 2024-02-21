الماجستير بامتياز للباحثة عهد خالد عبدالله في أطروحتها - دور الأسرة في رعاية الأبناء من مخاطر الإنترنت

الأربعاء 21 فبراير-شباط 2024 الساعة 06 مساءً / مأرب برس- خاص

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شهدت كلية الآداب مديرية خور مكسر العاصمة عدن صباح اليوم الاربعاء مناقشة رسالة ماجستير للباحثة عهد خالد عبدالله أحمد .

حيث منحت جامعة عدن الباحثة عهد درجة الماجستير بامتياز لرسالتها المقدمة إلى قسم علم الاجتماع بكلية الآداب والتي تمحورت رسالتها حول دور الأسرة في رعاية الأبناء من مخاطر الإنترنت في محافظة عدن.

هذا ولقد ألقت الباحثة عهد خالد ملخصاً لدراستها موضحة بأن هدف الدراسة هو معرفة فاعلية برنامج ملخصاً لدراستها موضحة بأن هدف الدراسة تهدف إلى تقييم فاعلية برنامج دور الأسرة في رعاية الأبناء من مخاطر الإنترنت في محافظة عدن.

وعلى ضوء ذلك ناقشت اللجنة المكونة من أ. مشارك .د. نصر عبدالنبي أحمد رئيساً ومشرفاً علمياً خارجياً بجامعة عدن و أ. مشارك .د. رجاء محمد مقبل عضواً ومناقشاً داخلياً جامعة عدن و أ. مشارك .د . جاسم عبدالله أبو سبعة عضواً ومناقشاً خارجياً جامعة حضرموت حول رسالتها وما تضمنتها من نقاط ومحاور تسهم في تحسين دور الأسرة في رعاية الأبناء من مخاطر الإنترنت في محافظة عدن.

مبدياً كل عضو من أعضاء اللجنة ملاحظاتهم ومناقشة الباحثة وطرح عدد من الأسئلة الخاصة في الرسالة وكانت مناقشة علنية متميزة .

وفي ختام المناقشة تم إعلان النتيجة والتي أعلنت فيها اللجنة عن نيل الباحثة عهد خالد عبدالله أحمد

الماجستير بدرجة الامتياز .

حضر المناقشة الأستاذ. الدكتور. عبدالخالق البكري والناشط الحقوقي. أسعد أبو الخطاب وعدد من الشخصيات الاجتماعية لمديرية إلى جانب عدد من الشخصيات الاجتماعية والتربوية في عدن.