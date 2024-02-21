متى ستلجأ الإدارة الأمريكية الى الأستهداف المباشر للقيادات الحوثية البارزة. ؟

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اعتبر مسئول عسكري امريكي سابق ان على الولايات المتحدة التعامل بحزم مع تمادي ميلشيا الحوثي في استهداف السفن الأمريكية في البحرين العربي والأحمر من خلال استهداف قيادات الحوثيين على غرار ما تم في العراق.
واكد كبير مساعدي وزير الدفاع الأمريكي السابق "لاري كورب" في مداخلة على شاشة "الجزيرة "-تابعها مأرب برس - ان الولايات المتحدة بصدد الرد على تمادي ميلشيا الحوثي في استهداف السفن الأمريكية في البحرين العربي والأحمر من خلال الاستهداف المباشر للقيادات البارزة في الميلشيا مشيرا الى أن هذا هو الرد المفترض الذي يجب ان يتم من قبل الولايات المتحدة.
وأشار كبير مساعدي وزير الدفاع الأمريكي السابق إلى ان استهداف القوات الامريكية لكافة المواقع والمنشات العسكرية التابعة للحوثيين في اليمن وقيامها باعتراض معظم الصواريخ والطائرات المسيرة التي أطلقتها الميلشيا لم يفضي إلى الحد من القدرة الهحومية للحوثيين الأمر الذي ستلجا معه الولايات المتحدة إلى تكرار ما فعلته في العراق من الاستهداف المباشر لقيادات في ميلشيات حزب الله العراقي والقيام بتوجيه ضربات مباغتة تستهدف قيادات بارزة في ميلشيا الحوثي في اليمن.