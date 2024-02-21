العملة تواصل الهبوط في مناطق الشرعية.. إليكم أسعار الصرف هذا المساء رئيس الأركان يناقش مع اللجنة الطبية العسكرية خطة تطوير الخدمات الطبية للجرحى بدلاً من تسفيرهم للعلاج في الخارج عاجل: الحوثيون يزعمون تواصل الإتحاد الأوروبي معهم ويكشفون عن اتفاق تم بين الطرفين ''تفاصيل'' رواية الجيش الأمريكي حول الهجوم الحوثي على سفينة بضائع تحمل مساعدات لليمن.. والحوثيون يعترفون الحوثيون يستهدفون ''40 ألف طن حبوب'' بصاروخين باليستيين.. وهذا ما حدث للسفينة المحملة بالقمح وأين افرغت حمولتها الذكاء الإصطناعي يضرب غوغل ويجعل نتائج البحث خاطئة بأمر من القضاء الأعلى.. احالة مسئول يمني كبير للتحقيق ومنعه من السفر الكشف عن حقيقة أنفاق لـ حزب الله وهل هي أخطر وأعقد من شبكة حماس تركيا تعلن نجاح أول تحليق للطائرة المقاتلة الجديدة من صنع محلي الجيش السوداني يعلن الحسم والطيران يقصف مسقط رأس حميدتي واشتعال المعارك في أحياء الخرطوم
ناقش رئيس هيئة الأركان العامة، قائد العمليات المشتركة الفريق الركن صغير بن عزيز، اليوم الثلاثاء، مع اللجنة الطبية العسكرية عددا من المقترحات قدمتها اللجنة الطبية العسكرية والتي ستنفذها خلال العام الجاري، وإمكانيات توفير كادر طبي متخصص، بالإضافة إلى عدد من الأجهزة الطبية النوعية التي ستسهم في تقديم الخدمات الطبية للجرحى بدلاً من تسفيرهم للعلاج في الخارج، و الصعوبات والمعوقات التي واجهت اللجنة الطبية خلال العام المنصرم وسبل معالجتها.
كما استعرض اللقاء الإنجازات التي حققتها اللجنة الطبية خلال العام 2023 المنصرم،
حضر اللقاء مساعد رئيس هيئة الاستخبارات العسكرية العميد صادق الحاج، مناقشة
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وثمن رئيس الأركان، دور اللجنة الطبية العسكرية في تقديم الخدمات للمرضى من منتسبي القوات المسلحة والجرحى وأسر الشهداء.