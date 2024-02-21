رئيس الأركان يناقش مع اللجنة الطبية العسكرية خطة تطوير الخدمات الطبية للجرحى بدلاً من تسفيرهم للعلاج في الخارج

الأربعاء 21 فبراير-شباط 2024 الساعة 04 مساءً / مأرب برس- مأرب

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ناقش رئيس هيئة الأركان العامة، قائد العمليات المشتركة الفريق الركن صغير بن عزيز، اليوم الثلاثاء، مع اللجنة الطبية العسكرية عددا من المقترحات قدمتها اللجنة الطبية العسكرية والتي ستنفذها خلال العام الجاري، وإمكانيات توفير كادر طبي متخصص، بالإضافة إلى عدد من الأجهزة الطبية النوعية التي ستسهم في تقديم الخدمات الطبية للجرحى بدلاً من تسفيرهم للعلاج في الخارج، و الصعوبات والمعوقات التي واجهت اللجنة الطبية خلال العام المنصرم وسبل معالجتها.

كما استعرض اللقاء الإنجازات التي حققتها اللجنة الطبية خلال العام 2023 المنصرم،

حضر اللقاء مساعد رئيس هيئة الاستخبارات العسكرية العميد صادق الحاج، مناقشة

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وثمن رئيس الأركان، دور اللجنة الطبية العسكرية في تقديم الخدمات للمرضى من منتسبي القوات المسلحة والجرحى وأسر الشهداء.