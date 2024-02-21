بأمر من القضاء الأعلى.. احالة مسئول يمني كبير للتحقيق ومنعه من السفر

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كشفت وثيقة رسمية موجهة من رئيس مجلس القضاء الأعلى التابع للحكومة الشرعية ،الى النائب العام بتاريخ امس الثلاثاء 20 فبراير الجاري، عن اقرار مجلس القضاء اجراءات بحق محافظ البنك المركزي في عدن احمد بن غالب.
ووفق الوثيقة-اطلع عليها محرر مأرب برس- اقر مجلس القضاء الأعلى في اجتماعه يوم امس برئاسة القاضي محسن ابو بكر، احالة محافظ البنك المركزي للتحقيق اضافة الى منعه من السفر.
والتحقيق مع محافظ البنك بسبب عرقلته عمل السلطة القضائية، حيث وبحسب الوثيقة، قام المحافظ بعرقلة تنفيذ التعزيز المالي للسلطة القضائية وذلك بموجب التعزيز من قبل وزارة المالية.
رئيس مجلس القضاء الاعلى ابلغ النائب العام باتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة.