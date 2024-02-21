الكشف عن حقيقة أنفاق لـ حزب الله وهل هي أخطر وأعقد من شبكة حماس تركيا تعلن نجاح أول تحليق للطائرة المقاتلة الجديدة من صنع محلي الجيش السوداني يعلن الحسم والطيران يقصف مسقط رأس حميدتي واشتعال المعارك في أحياء الخرطوم اليابان تستعد لإطلاق أغرب قمر صناعي في العالم صنع من الخشب… تفاصيل اكتشاف طبي مذهل قد يضع نهاية لالتهاب المفاصل الروماتويدي الأجهزة الأمنية بمحافظة مأرب تستعيد باصا مسروقا خلال ساعات من تلقيها البلاغ مؤسسة معد كرب الثقافية تدشن فعاليات يوم المسند اليمني ابتداءً من مأرب. صدام حسين حي ..حقيقية فيديو انتشر كالنار في الهشيم خلال الساعات الماضية أحزاب مأرب تصدر بيانا بشأن حادثة أغتيال اللواء بن جلال العبيدي دبلوماسي يمني بارز يكشف عن رفض الحوثيين مبادرة اللواء سلطان العرادة بفتح الطريق الى صنعاء وتقديم حزمة خدمات أساسية وتسهيلات للسكان في مناطق سيطرة الميلشيا
أعلنت تركيا، اليوم الأربعاء، عن نجاح أول تحليق للطائرة المقاتلة من الجيل الخامس "كان"، أحد أهم المشاريع التكنولوجية في البلاد، الذي نفذته شركة الصناعات الجوية التركية.
وتم الانتهاء من جميع اختبارات رحلة "كان"، من ضمنها اختبارات المقعد القذفي، والاختبارات الثابتة الكاملة، واختبارات القصور الذاتي والثبات لأسطح التحكم، واختبارات سقوط معدات الهبوط، واختبارات نظام إلكترونيات الطيران في مختبر تكامل النظام، واختبارات الوقود، واختبارات بدء تشغيل المحرك. ومن المنتظر أن تبدأ مقاتلات "كان" العمل في عام 2028.
وهي من الطائرات الحربية غير المرئية، وأحد أهم أسلحة تركيا. طول جناحيها 14 مترا، وارتفاعها 6 أمتار، وطولها 21 مترا، تصل سرعتها القصوى إلى 2205 كم، وتعمل على ارتفاعات تزيد عن 16 كم. ومن ميزاتها المهمة أنه يمكنها حمل أسلحة داخل الجسم وتوفر هجوما استراتيجيا جو-جو وجو-أرض