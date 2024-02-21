الأجهزة الأمنية بمحافظة مأرب تستعيد باصا مسروقا خلال ساعات من تلقيها البلاغ

الأربعاء 21 فبراير-شباط 2024 الساعة 08 صباحاً / مأرب برس_ خاص

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تلقت القيادة والسيطرة بالإدارة العامة لشرطة المحافظة بلاغاً من أحد المواطنين عن سرقة باص نوها موديل 2007 من حي الصيانة، وعند تلقيها البلاغ تم التعميم على الوحدات الأمنية وباشرت الأجهزة الأمنية بالمتابعة والتحري، وتم ضبط الباص المسروق في منطقة جو النسيم خلال أقل من 24 ساعة من تلقي البلاغ.

من جه أخرى قامت شرطة قسم المطار بتسليم الباص إلى مالكه بعد التأكد من إثبات الملكية، وقد أعرب مالك الباص عن شكره وتقديره لمنتسبي الأجهزة الأمنية على دورهم الكبير في حفظ الممتلكات الخاصة والعامة وحفظ الأمن والاستقرار بمحافظة مأرب.

هذا وتم إيداع الشخص المضبوط بالحجز لاستكمال الإجراءات القانونية وإحالته بعد ذلك إلى النيابة.