اكتشاف طبي مذهل قد يضع نهاية لالتهاب المفاصل الروماتويدي الأجهزة الأمنية بمحافظة مأرب تستعيد باصا مسروقا خلال ساعات من تلقيها البلاغ مؤسسة معد كرب الثقافية تدشن فعاليات يوم المسند اليمني ابتداءً من مأرب. صدام حسين حي ..حقيقية فيديو انتشر كالنار في الهشيم خلال الساعات الماضية أحزاب مأرب تصدر بيانا بشأن حادثة أغتيال اللواء بن جلال العبيدي دبلوماسي يمني بارز يكشف عن رفض الحوثيين مبادرة اللواء سلطان العرادة بفتح الطريق الى صنعاء وتقديم حزمة خدمات أساسية وتسهيلات للسكان في مناطق سيطرة الميلشيا الأسطورة ليونيل ميسي يفاجأ إدارة برشلونه وجماهير النادي الكتالوني بهدية غير مسبوقة ومدرب ريال مدريد يقدم عرض تاريخي لـ مودرتش كتائب القسام تفجر عبوة ناسفة بـ 6 عناصر من جيش العدو الإسرائيلي.. وتصدر بياناً الحوثي يوجه المشاط بتحويل مباني سفارتي واشنطن وبريطانيا في صنعاء الى هذه المنشآت وزير الخارجية السعودي: اتفاق السلام في اليمن بات وشيكا والشرعية اليمنية تراه بعيدا
تلقت القيادة والسيطرة بالإدارة العامة لشرطة المحافظة بلاغاً من أحد المواطنين عن سرقة باص نوها موديل 2007 من حي الصيانة، وعند تلقيها البلاغ تم التعميم على الوحدات الأمنية وباشرت الأجهزة الأمنية بالمتابعة والتحري، وتم ضبط الباص المسروق في منطقة جو النسيم خلال أقل من 24 ساعة من تلقي البلاغ.
من جه أخرى قامت شرطة قسم المطار بتسليم الباص إلى مالكه بعد التأكد من إثبات الملكية، وقد أعرب مالك الباص عن شكره وتقديره لمنتسبي الأجهزة الأمنية على دورهم الكبير في حفظ الممتلكات الخاصة والعامة وحفظ الأمن والاستقرار بمحافظة مأرب.
هذا وتم إيداع الشخص المضبوط بالحجز لاستكمال الإجراءات القانونية وإحالته بعد ذلك إلى النيابة.