مؤسسة معد كرب الثقافية تدشن فعاليات يوم المسند اليمني ابتداءً من مأرب.

الأربعاء 21 فبراير-شباط 2024 الساعة 07 صباحاً / مأرب برس_ خاص

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دشنت مؤسسة معد كرب الثقافية بمأرب فعالية حملة توزيع الكراسات التعليمية لخط المسند، والمجلات التوعوية، مستهدفةً عدد من المدارس بالمحافظة.

وفي حفل تدشين الحملة التي تقام تحت شعار "اليمن تكتب مسند" وتزامناً مع يوم المسند اليمني واليوم العالمي للغة الأم، أكد مدير فرع مؤسسة معد كرب الثقافية بمأرب- سمير مريط:" أن الحملة التي تنفذها المؤسسة بالتنسيق مع مكتب التربية بالمحافظة ولمدة أربعة أيام تستهدف اكثر من أربعة آلاف طالبا وطالبة من طلاب المرحلة الاساسية في عدد من المدارس".

وأضاف :"ان الحملة تأتي في اطار تعزيز وعي الطلاب بأهمية الحفاظ على هوية اليمن وتاريخه وحضارته ، باعتبار محافظة مأرب من أهم المناطق الأثرية في اليمن وتحوي العديد من المعالم الاثرية والنقوش المكتوبة بالخط المسند".

وقال مريط:" انه من غير المقبول ان تستمر عملية تجهيل اجيال وشباب اليمن وتغييبهم عن تاريخهم وحضارتهم، خاصة في ظل المحاولات الممنهجة للعصابة الكهنوتية السلالية الحوثية لتجريف الهوية الوطنية لدى ابناء المجتمع اليمني".

واعتبر ان المعركة الفكرية مع مليشيا الحوثي تكون بمختلف الوسائل الفكرية منها الاهتمام بالآثار والنقوش والخط المسند والتقويم الحميري، وغيرها من خلال جميع الفعاليات والمناسبات الوطنية".

بدوره أشاد رئيس مؤسسة جذور للفكر والثقافة -عمار التام " بمبادرة مؤسسة معدكرب الثقافية"، مؤكداً على اهمية الاهتمام بتعلم الخط المسند باعتبار ان اليمنيين من اقدم الشعوب التي توصلت الى الكتابة".

وقال:" يعد المسند اليمني اقدم خط بالتاريخ وهو رمز الهوية وسجل وذاكرة التاريخ والحضارة وأبرز شاهد على الحضارة اليمنية وعظمتها وعظمة الانسان اليمني الذي ابتكر للعالم أول خط وأبجدية ونظام كتابة ونقشها على الصخور والمعالم الهامة لتظل شاهدة على تلك الحضارة".

هذا وتواصل المؤسسة على مدار الأيام القادمة فعاليات التوزيع في محافظة مأرب، بالإضافة لإقامة العديد من الفعاليات الفنية والخطابية بالمناسبة في كلا من العاصمة المؤقتة عدن وتعز وسقطرى وحضرموت.