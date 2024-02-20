الأسطورة ليونيل ميسي يفاجأ إدارة برشلونه وجماهير النادي الكتالوني بهدية غير مسبوقة ومدرب ريال مدريد يقدم عرض تاريخي لـ مودرتش

الثلاثاء 20 فبراير-شباط 2024 الساعة 08 مساءً / مأرب برس- رصد خاص

عدد القراءات 96

بالرغم من توتر علاقته مع إدار برشلونه وتسبب الأحيرة في رحيلة الصادم عن "االكابينو" وعدم تجديد تعاقده فاجأ الأسطورة الأرجنتينية "ليونيل ميسي " نادي برشلونه وجماهيره بتقديم هدية غير مسبوقة تتمثل في منح متحف النادي الكرة الذهبية الثامنة التي توج بها كأفضل لاعب في العالم للعام الماضي للعرض مع الكرات الذهبية السبع السابقة التي احرزها خلال مسيرته مع النادي الكتالوني.

وكشفت شبكة "E- Noticies " عن أن الأسطورة ليونيل ميسي يستعد لارسال الكرة الذهبية الثامنة التي حصل عليها عقب مغادرته فريق برشلونه للعرض في متحف النادي الكتالوني مع الكرات الذهبية السبع السابقة التي احرزها خلال مسيرته.

وكان ميسي قد حصد الكرة الذهبية الثامنة في مسيرته الكروية، بعدما ساهم في فوز منتخب الأرجنتين بكأس العالم بقطر 2022، كما ساعد فريقه الحالي إنتر ميامي على تحقيق المجد في كأس الدوري، ما جعله اللاعب الأكثر تتويجًا بالبطولات على الإطلاق برصيد 44 لقبا.

على صعيد منفصل فاجأ المدير الفني لفريق ريال مدريد الإيطالي " كارلو أنشيلوتي" لاعبه الكرواتي "لوكا مودريتش" بدعوته للانضمام إلى طاقمه التدريبي، وفقا لتقارير صحفية.

مودريتش صاحب الـ38 عاما يرتبط مع ريال مدريد بعقد ينتهي في صيف العام الحالي، وتحوم الشكوك حول مستقبله، وما إذا كان سيستمر مع الفريق الملكي أو سيرحل لخوض تجربة جديدة في نهاية مسيرته.

واكدت صحيفة "ذا أثليتيك" الأمريكية أن أنشيلوتي دعا مودريتش للعمل في طاقمه الفني إذا قرر الاعتزال في نهاية الموسم وبحسب التقارير فأن هذا العرض تم تقديمه من أنشيلوتي لمودريتش قبل حوالي شهرين، ورغم أن اللاعب الكرواتي شكر المدرب على الفرصة، فإنه قابلها بالرفض، حيث أن أولويته هي الاستمرار في اللعب.