كتائب القسام تفجر عبوة ناسفة بـ 6 عناصر من جيش العدو الإسرائيلي.. وتصدر بياناً

قالت كتائب القسام الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، مساء اليوم الثلاثاء، في بيان: “اشتبكنا مع مجموعة من جنود الاحتلال، وأجهزنا على أحدهم من مسافة صفر جنوب حي الزيتون في مدينة غزة”.





وأضافت: “بعد عودة مقاتلينا من خطوط القتال، نؤكد تفجير عبوة ناسفة في قوة مكونة من 6 جنود بجيش الاحتلال داخل منزل، وإيقاعهم بين قتيل وجريح في منطقة «بلوك ج» غرب خانيونس”.

وتابعت: “دمرنا ناقلة جند للاحتلال بقذيفة «تاندوم» جنوب حي الزيتون بمدينة غزة”.

وأردفت: “نقصف بقذائف الهاون تجمعات الاحتلال جنوب حي الزيتون في مدينة غزة”.

وفي وقتٍ سابق من اليوم، قالت كتائب القسام: “نخوض معارك ضارية مع قوات الاحتلال في محور التقدم جنوب حي الزيتون بمدينة غزة ورصد عدد من طائرات العدو التي حضرت لنقل القتلى والإصابات جراء الاشتباكات”.

وأكملت: “استهدفنا دبابتين من نوع ميركافا بقذائف «الياسين 105» في محور التقدم جنوب حي الزيتون بمدينة غزة”.

وزادت: “استهدفنا دبابة ميركافا بقذيفة الياسين 105، جنوب حي الزيتون في مدينة غزة“.