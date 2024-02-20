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كتائب القسام تفجر عبوة ناسفة بـ 6 عناصر من جيش العدو الإسرائيلي.. وتصدر بياناً

الثلاثاء 20 فبراير-شباط 2024 الساعة 08 مساءً / مأرب برس - وكالات
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