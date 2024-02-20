قيادي حوثي يقدم مقترحا للمشاط يثير سخرية واسعة في صفوف اليمنيين ويكشف عن ضحالته السياسية

الأسطورة ليونيل ميسي يفاجأ إدارة برشلونه وجماهير النادي الكتالوني بهدية غير مسبوقة ومدرب ريال مدريد يقدم عرض تاريخي لـ مودرتش كتائب القسام تفجر عبوة ناسفة بـ 6 عناصر من جيش العدو الإسرائيلي.. وتصدر بياناً الحوثي يوجه المشاط بتحويل مباني سفارتي واشنطن وبريطانيا في صنعاء الى هذه المنشآت وزير الخارجية السعودي: اتفاق السلام في اليمن بات وشيكا والشرعية اليمنية تراه بعيدا عاجل: اختراق خوادم السلطة القضائية في إيران والوصول إلى ملايين الملفات الحساسة السفير اليمني بقطر يلتقي السفير التونسي دراسة تقييمية حديثة تكشف عن دولتين خليجيتين جمدتا تعهداتها التمويلية لليمن وأسباب زيادة هوة التباعد بين اليمن ودول الخليج فرنسا تدخل خط المواجهة المسلحة في البحر الأحمر والمسيرات الإيرانية أول أهدافها عبوات ناسفة وقذائف وأجهزة اتصالات لاسلكية وأرقام شرطة تقع في قبضة الأجهزة الأمنية بعدن مصادر عسكرية : إيران تهرب يوميا جبال من الأسلحة للمليشيات الحوثية بشكل يفوق التصور في ظل تهاون أمريكي متعمد
في اغرب مقترح "فنتازي"اثار سخرية واسعة ويكشف عن الضحالة السياسية ..طرح القيادي الحوثي البارز " محمد علي الحوثي" على رئيس ما يسمي بـ"المجلس السياسي الأعلى " للانقلابيين بصنعاء تحويل مقرات سفارتي الولايات المتحدة وبريطانيا بصنعاء الى جامعتين اكاديميتين وذلك عقب صدور من الأخير بتصنيف الدولتين العظميين بانهما" معاديتين لليمن" .
ونشر الحوثي تغريدة على منصة أكس – رصدها مـأرب برس- خاطب فيها رئيس المجلس السياسي الأعلى للانقلابيين بصنعاء قائلا " ادعو الاخ الرئيس إلى تحويل السفارتين إلى جامعتين للعلوم والتكنولوجيا والطب واعتماد موازنة خاصة بهما ودلك بعد اقرارهما من مجلس النواب حتى يستفيد الشعب منهما".
يشار الى ان ميلشيا الحوثي تفرض منذ العام 2014 م حراسة مشددة على مقر السفارة الأمريكية بصنعاء ولم تبادر باقتحام مقر السفارة كما كان متوقعا وهو ما يكشف قيامها بمهام حماية للمقر ومرافقه الداخلية وكذلك القيام باعمال النظافه والرعاية.