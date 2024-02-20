قيادي حوثي يقدم مقترحا للمشاط يثير سخرية واسعة في صفوف اليمنيين ويكشف عن ضحالته السياسية

الثلاثاء 20 فبراير-شباط 2024 الساعة 08 مساءً / مأرب برس- خاص

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في اغرب مقترح "فنتازي"اثار سخرية واسعة ويكشف عن الضحالة السياسية ..طرح القيادي الحوثي البارز " محمد علي الحوثي" على رئيس ما يسمي بـ"المجلس السياسي الأعلى " للانقلابيين بصنعاء تحويل مقرات سفارتي الولايات المتحدة وبريطانيا بصنعاء الى جامعتين اكاديميتين وذلك عقب صدور من الأخير بتصنيف الدولتين العظميين بانهما" معاديتين لليمن" .

ونشر الحوثي تغريدة على منصة أكس – رصدها مـأرب برس- خاطب فيها رئيس المجلس السياسي الأعلى للانقلابيين بصنعاء قائلا " ادعو الاخ الرئيس إلى تحويل السفارتين إلى جامعتين للعلوم والتكنولوجيا والطب واعتماد موازنة خاصة بهما ودلك بعد اقرارهما من مجلس النواب حتى يستفيد الشعب منهما".

يشار الى ان ميلشيا الحوثي تفرض منذ العام 2014 م حراسة مشددة على مقر السفارة الأمريكية بصنعاء ولم تبادر باقتحام مقر السفارة كما كان متوقعا وهو ما يكشف قيامها بمهام حماية للمقر ومرافقه الداخلية وكذلك القيام باعمال النظافه والرعاية.