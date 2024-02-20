الحوثي يوجه المشاط بتحويل مباني سفارتي واشنطن وبريطانيا في صنعاء الى هذه المنشآت

الثلاثاء 20 فبراير-شباط 2024 الساعة 08 مساءً / مأرب برس - خاص

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دعا قيادي حوثي بارز اليوم الثلاثاء رئيس مايسمى بالمجلس الانقلابي في صنعاء مهدي المشاط بتحويل سفارتي واشنطن وبريطانيا في صنعاء إلى جامعتين للعلوم والتكنولوجيا .



وخاطب القيادي الحوثي عضو المجلس الانقلابي الحوثي محمد علي الحوثي في تغريدة له عبر منصة إكس رصدها محرر مأرب برس رئيس مجلس الحكم التابع للجماعة مهدي المشاط بتحويل السفارتين إلى جامعتين للعلوم والتكنولوجيا والطب، واعتماد موازنة خاصة بهما.



وتابع : أدعو الأخ الرئيس إلى تحويل السفارتين إلى جامعتين للعلوم والتكنولوجيا والطب، واعتماد موازنة خاصة بهما،

بعد إقرار ذلك من مجلس النواب،

حتى يستفيد الشعب منهما.(في اشارة الى سفارتي واشنطن وبريطانيا التي تم تصنيفهما يوم امس من قبل المليشيات كدولتين معاديتين لمشروع وتحركات الجماعة الانقلابية.



وامس الاثنين اصدر رئيس مجلس الانقلاب الحوثي مهدي المشاط قراراً نص بتصنيف الولايات المتحدة الأمريكية والمملكة المتحدة البريطانية دولتين معاديتين حسب وكالة سبأ النسخة الحوثية.