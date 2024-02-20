وزير الخارجية السعودي: اتفاق السلام في اليمن بات وشيكا والشرعية اليمنية تراه بعيدا

الثلاثاء 20 فبراير-شباط 2024 الساعة 07 مساءً / مأرب برس- خاص

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قال وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان،، إن اتفاق السلام في اليمن بات وشيكا، في إشارة إلى خارطة الطريق التي تبنتها الأمم المتحدة كنتيجة للمفاوضات بين الرياض وحكومة صنعاء برعاية سلطنة عمان.

وأوضح وزير الخارجية السعودي، في مقابلة مع شبكة “فرانس 24”، ان اتفاق السلام بين الحكومة اليمنية والحوثيين أصبح “قريباً”، وأن الرياض “ستدعمه”.

حديث وزير الخارجية السعودي يتقاطع باتجاه عكسي مع خطاب الشرعية وفي مقدمتها المجلس الرئاسي. التي صعدت خطابها امام التنمر الحوثي الرافض لكل حلول السلام، ودخوله قوائم الإرهاب.

الحكومية الشرعية باتت ترى وتؤمن ان كل خيارات السلام مع المليشيات الحوثية باتت مسدودة الافق بخلاف رؤية الخارجية السعودية.

وفي اخر إحاطة للمبعوث الأممي لليمن خلال الإحاطة التي قدمها لمجلس الأمن الدولي، في الجلسة التي عقدها المجلس بشأن اليمن: “ قال نواصل التحضير لإنشاء لجنة اقتصادية مشتركة بتيسير من الأمم المتحدة لدعم تنفيذ التدابير الاقتصادية المتفق عليها والتفاوض على أولويات أخرى قصيرة وطويلة الأمد”.

ونوه جروندبرج في إحاطته بأن “التصعيد الإقليمي لا يُبطل الاحتياجات الملحة في اليمن المتعلقة بوقف إطلاق النار في أرجاء البلاد، ودفع رواتب القطاع العام، واستئناف صادرات النفط، وفتح الطرق والموانئ والمطارات وإعادة الإعمار وبنود أخرى كانت قيد التفاوض”.

لكن كل تلك الوعود والتحركات تتبخر امام تعنت ورفض المليشيات الحوثية التي تتهرب من كل اتفاق او وعود وعدت بها.