السفير اليمني بقطر يلتقي السفير التونسي

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التقى سعادة السفير اليمني راجع بادي سفير بلادنا في الدوحة صباح اليوم بسعادة السفير فرهد خليف سفير جمهورية تونس في الدوحة.
واستعراض السفيران علاقات البلدين الشقيقين وآفاق تطويرها، وسبل تنسيق المواقف من موقعيهما لما فيه مصلحة اليمن وتونس.
وعبر بادي عن تقدير اليمن لموقف تونس الثابت تجاه اليمن وقيادته الشرعية ودعمها لجهود السلام .
من جانبه أكد السفير التونسي دعم بلاده للحكومة الشرعية ممثلة بالمجلس الرئاسي ولكل ما يضمن آمن واستقرار اليمن ويحقق تطلعات الشعب اليمني.