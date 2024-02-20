السفير اليمني بقطر يلتقي السفير التونسي دراسة تقييمية حديثة تكشف عن دولتين خليجيتين جمدتا تعهداتها التمويلية لليمن وأسباب زيادة هوة التباعد بين اليمن ودول الخليج فرنسا تدخل خط المواجهة المسلحة في البحر الأحمر والمسيرات الإيرانية أول أهدافها عبوات ناسفة وقذائف وأجهزة اتصالات لاسلكية وأرقام شرطة تقع في قبضة الأجهزة الأمنية بعدن مصادر عسكرية : إيران تهرب يوميا جبال من الأسلحة للمليشيات الحوثية بشكل يفوق التصور في ظل تهاون أمريكي متعمد وزارة المالية بصنعاء تثير غضب موظفي المؤسسات الحكومية بهذا القرار وترفض توجيهات برلمانية عددهم 27.. مأرب برس ينشر أسماء الطلاب الفائزين بالمنح الدراسية المقدمة من جمهورية الصين الكشف عن تفاصيل عقد مبابي مع ريال مدريد ونقطة الخلاف التي كانت بين الطرفين صحيفة مشهورة تكشف عن أول صدام بين ريال مدريد ومبابي الحكومة تتطلع لزيادة المنح التركية للطلاب اليمنيين وسفير أنقرة يؤكد موقف بلاده تجاه اليمن
إعترضت قطع حربية فرنسية طائرتين مسيرتين أُطلقتا من اليمن ودمرتها في البحر الأحمر، اليوم الثلاثاء، حسبما اوردته وكالة "رويترز".
وعلى ذات الصعيد قالت وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون"، اليوم، إن الحوثيين حافظوا على قدراتهم الهجومية رغم الضربات الأمريكية والبريطانية.
كما أعلنت قالت القيادة المركزية الأمريكية، أمس الإثنين، أنه تم "إطلاق صاروخين باليستيين مضادين للسفن من مناطق تحت سيطرة الحوثيين، باتجاه ناقلة بضائع بريطانية".
وأشارت القيادة المركزية الأمريكية إلى أن أحد الصاروخين أصاب السفينة البريطانية، وتسبب في حدوث أضرار.
ومن جانبها، أعلنت جماعة الحوثي الإرهابية، أنها هاجمت سفينتين أمريكيتين في خليج عدن.