فرنسا تدخل خط المواجهة المسلحة في البحر الأحمر والمسيرات الإيرانية أول أهدافها

الثلاثاء 20 فبراير-شباط 2024 الساعة 06 مساءً / مأرب برس- وكالات

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إعترضت قطع حربية فرنسية طائرتين مسيرتين أُطلقتا من اليمن ودمرتها في البحر الأحمر، اليوم الثلاثاء، حسبما اوردته وكالة "رويترز".

وعلى ذات الصعيد قالت وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون"، اليوم، إن الحوثيين حافظوا على قدراتهم الهجومية رغم الضربات الأمريكية والبريطانية.

كما أعلنت قالت القيادة المركزية الأمريكية، أمس الإثنين، أنه تم "إطلاق صاروخين باليستيين مضادين للسفن من مناطق تحت سيطرة الحوثيين، باتجاه ناقلة بضائع بريطانية".

وأشارت القيادة المركزية الأمريكية إلى أن أحد الصاروخين أصاب السفينة البريطانية، وتسبب في حدوث أضرار.

ومن جانبها، أعلنت جماعة الحوثي الإرهابية، أنها هاجمت سفينتين أمريكيتين في خليج عدن.