عبوات ناسفة وقذائف وأجهزة اتصالات لاسلكية وأرقام شرطة تقع في قبضة الأجهزة الأمنية بعدن مصادر عسكرية : إيران تهرب يوميا جبال من الأسلحة للمليشيات الحوثية بشكل يفوق التصور في ظل تهاون أمريكي متعمد وزارة المالية بصنعاء تثير غضب موظفي المؤسسات الحكومية بهذا القرار وترفض توجيهات برلمانية عددهم 27.. مأرب برس ينشر أسماء الطلاب الفائزين بالمنح الدراسية المقدمة من جمهورية الصين الكشف عن تفاصيل عقد مبابي مع ريال مدريد ونقطة الخلاف التي كانت بين الطرفين صحيفة مشهورة تكشف عن أول صدام بين ريال مدريد ومبابي الحكومة تتطلع لزيادة المنح التركية للطلاب اليمنيين وسفير أنقرة يؤكد موقف بلاده تجاه اليمن بنك دولي يمنح دولة عربية مبلغا ضخما قمر صناعي خارج عن السيطرة يسقط على الأرض خلال ساعات.. هل يشكل تهديداً؟ خلال رمضان القادم.. إسرائيل تفرض قيوداً على الصلاة في المسجد الأقصى وتهدد باجتياح رفح
تمكنت الأجهزة الأمنية بمدينة عدن من ضبط كميات من العبوات الناسفة والقذائف وأجهزة اتصالات لاسلكية في أحد المنازل بمديرية دار سعد.
وأكد قائد شرطة دار سعد المقدم مصلح الذرحاني أن الشرطة تمكنت من ضبط كمية من القذائف والعبوات الناسفة ومواد تستخدم في تصنيع العبوات في أحد منازل مديرية دار سعد.
وأضاف الذرحاني أن رجال الأمن عثروا أيضًا على ملابس عسكرية مختلفة وارقام سيارات وأشرطة مخدرة وقنابل مختلفة, مضيفا أن المضبوطات يشتبه أنها تعود لعناصر لها علاقة بالجماعات الإرهابية وكانت تخطط إلى ارتكاب جرائم في العاصمة عدن.
وأكد الذرحاني إلى أن الأجهزة الأمنية تواصل التحقيق في الواقعة لملاحقة تلك العناصر التي كانت بحوزتها المضبوطات, مشددا على ضرورة رفع الجاهزية وزيادة الجهود الأمنية لمراقبة أي تحركات مشبوهة تهدف إلى إقلاق السكينة وترويع الآمنين في العاصمة عدن.