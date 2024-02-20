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عبوات ناسفة وقذائف وأجهزة اتصالات لاسلكية وأرقام شرطة تقع في قبضة الأجهزة الأمنية بعدن

الثلاثاء 20 فبراير-شباط 2024 الساعة 05 مساءً / مأرب برس- مأرب
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تمكنت الأجهزة الأمنية بمدينة عدن من ضبط كميات من العبوات الناسفة والقذائف وأجهزة اتصالات لاسلكية في أحد المنازل بمديرية دار سعد.

 

وأكد قائد شرطة دار سعد المقدم مصلح الذرحاني أن الشرطة تمكنت من ضبط كمية من القذائف والعبوات الناسفة ومواد تستخدم في تصنيع العبوات في أحد منازل مديرية دار سعد.

 

وأضاف الذرحاني أن رجال الأمن عثروا أيضًا على ملابس عسكرية مختلفة وارقام سيارات وأشرطة مخدرة وقنابل مختلفة, مضيفا أن المضبوطات يشتبه أنها تعود لعناصر لها علاقة بالجماعات الإرهابية وكانت تخطط إلى ارتكاب جرائم في العاصمة عدن.

 

وأكد الذرحاني إلى أن الأجهزة الأمنية تواصل التحقيق في الواقعة لملاحقة تلك العناصر التي كانت بحوزتها المضبوطات, مشددا على ضرورة رفع الجاهزية وزيادة الجهود الأمنية لمراقبة أي تحركات مشبوهة تهدف إلى إقلاق السكينة وترويع الآمنين في العاصمة عدن.

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