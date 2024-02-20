عبوات ناسفة وقذائف وأجهزة اتصالات لاسلكية وأرقام شرطة تقع في قبضة الأجهزة الأمنية بعدن مصادر عسكرية : إيران تهرب يوميا جبال من الأسلحة للمليشيات الحوثية بشكل يفوق التصور في ظل تهاون أمريكي متعمد وزارة المالية بصنعاء تثير غضب موظفي المؤسسات الحكومية بهذا القرار وترفض توجيهات برلمانية عددهم 27.. مأرب برس ينشر أسماء الطلاب الفائزين بالمنح الدراسية المقدمة من جمهورية الصين الكشف عن تفاصيل عقد مبابي مع ريال مدريد ونقطة الخلاف التي كانت بين الطرفين صحيفة مشهورة تكشف عن أول صدام بين ريال مدريد ومبابي الحكومة تتطلع لزيادة المنح التركية للطلاب اليمنيين وسفير أنقرة يؤكد موقف بلاده تجاه اليمن بنك دولي يمنح دولة عربية مبلغا ضخما قمر صناعي خارج عن السيطرة يسقط على الأرض خلال ساعات.. هل يشكل تهديداً؟ خلال رمضان القادم.. إسرائيل تفرض قيوداً على الصلاة في المسجد الأقصى وتهدد باجتياح رفح
اعتبرت مصادر عسكرية مطلعة ان اعلان القيادة المركزية الأمريكية عن استخدام الحوثيين غواصة صغيرة مسيرة لأول مرة في شن هجماتها ضد السفن التجارية والأمريكية في البحر الأحمر يمثل تطورا خطيرا يثير شكوكا موضوعية في صحة ما أعلنته وزارة الدفاع الامريكية في وقت سابق عن إحباط وصول شحنة اسلحة أمريكية تتضمن غواصات صغيرة عقب اعتراض إحدى السفن أثناء مرورها في البحر العربي .
مصدر عسكري خاص اعتبر خلال حديثه ل"مارب برس " ان استمرار وصول شحنات الأسلحة الإيرانية المهربة إلى ميلشيا الحوثي يكشف عن حالة غير مفهومة من التهاون وبخاصة ان هناك تواجد عسكري أمريكي مكثف في البحرين العربي والأحمر وخليج عدن ويتم رصد ومراقبة اي تحركات في هذه المناطق عبر الأقمار الصناعية .
وأضاف اعترف عدة مصادر امريكية ان أكثر من 100 زورق تحمل الأسلحة الإيرانية يتم إيصالها للحوثيين بشكل يومي ، ما يعني ان المليشيات لديها جبال من الأسلحة والامكانيات في ظل تماهي الدور الأمريكي وتعمده وصول تلك الأسلحة للحوثيين.
كما تغاضى الامريكان عن تهريب احدث الأسلحة الإيرانية وفي مقدمتها الغواصات المسيرة والصواريخ الباليستية وصواريخ كروز.
ولفتت المصادر الى ان دخول قرار تصنيف الحوثيين منظمة إرهابية عالمية حيز التنفيذ يفترض أن يترافق مع تشديد إجراءات الرقابة لمنع محاولات إيران تهريب الأسلحة للحوثيين كون الهدف المعلن من القرار هو الجد من قدرات الميلشيا الهجومية وهو ما لا يمكن تحقيقه في حال استمر وصول شحنات الأسلحة المهربة إلى الحوثيين .