وزارة المالية بصنعاء تثير غضب موظفي المؤسسات الحكومية بهذا القرار وترفض توجيهات برلمانية عددهم 27.. مأرب برس ينشر أسماء الطلاب الفائزين بالمنح الدراسية المقدمة من جمهورية الصين الكشف عن تفاصيل عقد مبابي مع ريال مدريد ونقطة الخلاف التي كانت بين الطرفين صحيفة مشهورة تكشف عن أول صدام بين ريال مدريد ومبابي الحكومة تتطلع لزيادة المنح التركية للطلاب اليمنيين وسفير أنقرة يؤكد موقف بلاده تجاه اليمن بنك دولي يمنح دولة عربية مبلغا ضخما قمر صناعي خارج عن السيطرة يسقط على الأرض خلال ساعات.. هل يشكل تهديداً؟ خلال رمضان القادم.. إسرائيل تفرض قيوداً على الصلاة في المسجد الأقصى وتهدد باجتياح رفح هذا ما حدث لعناصر حوثية حاولت التسلل إلى مواقع الجيش شرق تعز اليوم في مجلس الأمن.. مشروع قرار عربي بشأن غزة للتصويت وواشنطن تهدد بالفيتو وتوزع مشروع قرار بديل
رفضت وزارة المالية بصنعاء الخاضعة لسيطرة ميلشيا الحوثي توجيهات مشددة من مجلس النواب المنتهية ولايته بصرف راتب شهر كامل لموظفي المؤسسات الحكومية بصنعاء والمناطق الأخرى الخاضعة للحوثيين قبيل حلول شهر رمضان المبارك.
وأكد وكيل وزارة المالية لقطاع الإيرادات "علي الشماحي" في معرض رده على مطالبة العديد من النواب بصرف راتب شهر كامل لموظفي المؤسسات الحكومية بصنعاء والمناطق الأخرى الخاضعة للحوثيين قبيل حلول شهر رمضان المبارك أنه سيتم خلال العشرة أيام القادمة صرف نصف راتب فقط حسب ما هو متاح.
وكانت قيادة جماعة الحوثي قد تراجعت في وقت سابق عن توجيهات غير معلنة أصدرتها بصرف راتب شهر كامل لموظفي المؤسسات الحكومية للتخفيف من معاناتهم في توفير الحد الأردني من الاحتياجات الضرورية للشهر الكريم .