وزارة المالية بصنعاء تثير غضب موظفي المؤسسات الحكومية بهذا القرار وترفض توجيهات برلمانية

الثلاثاء 20 فبراير-شباط 2024 الساعة 04 مساءً / مأرب برس- خاص

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رفضت وزارة المالية بصنعاء الخاضعة لسيطرة ميلشيا الحوثي توجيهات مشددة من مجلس النواب المنتهية ولايته بصرف راتب شهر كامل لموظفي المؤسسات الحكومية بصنعاء والمناطق الأخرى الخاضعة للحوثيين قبيل حلول شهر رمضان المبارك.

وأكد وكيل وزارة المالية لقطاع الإيرادات "علي الشماحي" في معرض رده على مطالبة العديد من النواب بصرف راتب شهر كامل لموظفي المؤسسات الحكومية بصنعاء والمناطق الأخرى الخاضعة للحوثيين قبيل حلول شهر رمضان المبارك أنه سيتم خلال العشرة أيام القادمة صرف نصف راتب فقط حسب ما هو متاح.

وكانت قيادة جماعة الحوثي قد تراجعت في وقت سابق عن توجيهات غير معلنة أصدرتها بصرف راتب شهر كامل لموظفي المؤسسات الحكومية للتخفيف من معاناتهم في توفير الحد الأردني من الاحتياجات الضرورية للشهر الكريم .