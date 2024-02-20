عددهم 27.. مأرب برس ينشر أسماء الطلاب الفائزين بالمنح الدراسية المقدمة من جمهورية الصين

الثلاثاء 20 فبراير-شباط 2024 الساعة 04 مساءً / مأرب برس- خاص

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أعلنت وزارة التعليم العالي في العاصمة المؤقتة عدن، أسماء الطلاب اليمنيين الفائزين بالمنح المقدمة من جمهورية الصين للعام 2024-2025.

وأوضحت بأن الاختيار اقتصر على المتقدمين للتخصصات العلمية فقط، بحسب سياسة الابتعاث التي أعلنتها الوزارة.

ونوهت الوزارة بأنها غير مسؤولة عن تعويض الطلاب الفائزين في حال تعثر سفرهم أو إلغاء المنح من الجهة المانحة.