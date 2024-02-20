الكشف عن تفاصيل عقد مبابي مع ريال مدريد ونقطة الخلاف التي كانت بين الطرفين

الثلاثاء 20 فبراير-شباط 2024 الساعة 04 مساءً / مأرب برس- غرفة الأخبار

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كشف تقرير صحفي إسباني، اليوم الثلاثاء، عن تفاصيل جديدة في عقد الفرنسي كيليان مبابي، نجم باريس سان جيرمان السابق، مع ريال مدريد.

وذكرت العديد من التقارير، أمس الاثنين، أن المهاجم الفرنسي وقع عقدا مع ريال مدريد حتى صيف 2029.

ووفقا لبرنامج "الشيرنغيتو" الإسباني، فإن عقد مبابي مع الميرنغي يتضمن حصوله على راتب ثابت يبلغ 14 مليون يورو.

وأفاد البرنامج بأن مهاجم "بي إس جي" سيحصل أيضا على مكافأة توقيع قدرها 40 مليون يورو.

وأشار إلى أن كيليان مبابي سيحصل على 100% من حقوق عقود الصور التي وقعها قبل الانضمام إلى ريال مدريد.

وأوضح أن العقود الخاصة بحقوق الصور التي سيوقعها مبابي عقب الانضمام إلى ريال مدريد سيذهب 20% منها إلى الميرنجي، بينما سيحصل اللاعب على نسبة 80%.

وقالت تقارير إن ناصر الخليفي، رئيس باريس سان جيرمان، اعترف في اجتماع سري هذا الأسبوع بالدوحة بأنه يعرف أن مبابي وقع مع ريال مدريد بنسبة 100%.

وسجل مبابي 32 هدفا خلال مشاركته في 31 مباراة بجميع البطولات مع نادي العاصمة الفرنسية في الموسم الجاري، كما صنع 7 أهداف أخرى في إجمالي 2.619 دقيقة مشاركة.

وامس الاثنين كشفت صحيفة "ماركا" الإسبانية أن النجم الفرنسي كيليان مبابى مهاجم باريس سان جيرمان، وقع على عقود انضمامه لصفوف "ريال مدريد" الإسباني حتى عام 2029.

وأكدت الصحيفة الإسبانية أن عقد مبابي سيلزمه باللعب مع ريال مدريد لمدة 5 مواسم بدءا من الموسم المقبل، مضيفة أن المفاوضات بين النجم الفرنسي والنادي الملكي هذه المرة كانت بسيطة.

وأضافت الصحيفة، أن مسؤولي ريال مدريد اتصلوا بممثلي اللاعب في الأيام الأولى من شهر يناير الماضي وسألوا ما إذا كانت الأمور مازالت كما هو مخطط لها وكان الرد إيجابيا منهم.

وأشارت الصحيفة، إلى أن خلافا كان بين ريال مدريد وممثلي كيليان مبابي حول موضوع حقوق الصور لكن تدخل رئيس النادي الملكي فلورنتينو بيريز فورا في المفاوضات وحل المشكلة.

واستكملت الصحيفة، أن مبابي سيحصل على راتب صافي في الموسم يتراوح بين 15 و20 مليون يورو مع ريال مدريد بالإضافة إلى مكافآت الأهداف خلال السنوات الخمس التي سيستمر فيها العقد.

وأبلغ اللاعب البالغ 24 عاما إدارة ناديه سان جيرمان بعدم تجديد تعاقده الذي ينتهي نهاية الموسم الحالي، وأنه سيرحل عن النادي نهاية هذا الموسم.