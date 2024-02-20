الحكومة تتطلع لزيادة المنح التركية للطلاب اليمنيين وسفير أنقرة يؤكد موقف بلاده تجاه اليمن

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اكد السفير التركي لدى اليمن،مصطفى بولات، دعم بلاده للحكومة الشرعية ممثلة بمجلس القيادة الرئاسي، ولكل ما يضمن امن واستقرار اليمن ويحقق تطلعات الشعب اليمني ودعم الجهود الاممية التي تبذل في ايجاد حل سياسي شامل ينهي الازمة اليمنية.
وفي التفاصيل، التقى وكيل وزارة الخارجية للشؤون المالية والادارية السفير أوسان العود، اليوم الثلاثاء في الرياض، السفير التركي لدى اليمن مصطفى بولات.
وعبر الوكيل العود، عن تقدير اليمن لموقف تركيا الثابت تجاه اليمن وقيادته الشرعية ودعمها لجهود عملية السلام.
وثمن المسئول اليمني ما تقدمه الحكومة التركية من مساعدات ومساهمات مختلفة في شتى المجالات، بما في ذلك التسهيلات القنصلية لأبناء الجالية اليمنية في تركيا، وامكانية رفع عدد المنح الدراسية المُقدمة للطلاب اليمنيين.
وجرى خلال اللقاء، بحث العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين وسبل تنميتها وتنسيق المواقف ازاء القضايا ذات الاهتمام المشترك.