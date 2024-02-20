قمر صناعي خارج عن السيطرة يسقط على الأرض خلال ساعات.. هل يشكل تهديداً؟

الثلاثاء 20 فبراير-شباط 2024 الساعة 03 مساءً / مأرب برس - وكالات

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قالت وكالة الفضاء الأوروبية إن قمر صناعي يدعى ERS-2 خارج عن نطاق السيطرة سيدخل إلى الغلاف الجوي للأرض يوم 21 فبراير.

ووفقا لبيانات الوكالة، من الصعب التنبؤ بالوقت والمكان الذي سيسقط فيه القمر الصناعي على الأرض بصورة دقيقة.

وتشير إلى أن القمر الصناعي حالياً على ارتفاع 200 كلم، وعندما ينخفض إلى 80 كلم سيدخل إلى الغلاف الجوي سيبدأ بالتفكك والاحتراق، ومن المحتمل أن تسقط بقاياه في المحيط ولن تشكل تهديدا للبشر.

ويذكر أن القمر الصناعي ERS-2 أطلق إلى الفضاء في عام 1995 وكانت مهمته مراقبة الأرض. وأعلنت وكالة الفضاء الأوروبية عام 2011 عن انتهاء مهمته واستخدمت الوقود المتبقي في إخراجه من المدار.

وكان قد أطلق يوم 21 إبريل 1995، وكان يستخدم لأغراض الاستشعار عن بعد، وبقي عاملا حتى يوم 04 يوليو 2011، حيث انتهى عمره الافتراضي، وبقي يسبح في الفضاء منذ ذلك الحين، وقامت وكالة الفضاء الأوروبية في شهر يوليو وأغسطس من العام 2011 باستخدام الوقود المتبقي لإجراء 66 عملية إعادة توجيه لتخفيض مداره من ارتفاع 785 كم إلى 573 كم، وذلك لتقليل فرص الاصطدام بأقمار صناعية أخرى، ولولا تخفيض المدار لبقي القمر في الفضاء لمدة 100 أو 200 عام أخرى.

وقال مركز الفلك الدولي : “سيكون سقوط القمر الصناعي هذا غير متحكم به، ومن المتوقع أن يكون السقوط يوم الأربعاء 21 فبراير 2024م في الساعة 12:10 ظهرا بتوقيت غرينتش، بخطأ مقداره زائد ناقص 27 ساعة، وسيقل مقدار هذا الخطأ الكبير كلما اقتربنا من موعد السقوط، ولكن حتى قبل السقوط بساعتين فإنه لا يمكن معرفة مكان وموعد سقوطه بالضبط “.

ويبلغ وزن القمر 2.3 ألف كيلوغرام، وطوله 12 متر وعرضه 12 متر بما في ذلك اللوحين الشمسيين وارتفاعه 2.4 متر.