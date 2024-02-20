هذا ما حدث لعناصر حوثية حاولت التسلل إلى مواقع الجيش شرق تعز

الثلاثاء 20 فبراير-شباط 2024 الساعة 02 مساءً / مأرب برس- غرفة الأخبار

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حاولت مليشيات الحوثي خلال الساعات الاولى فجر اليوم الثلاثاء الوصول الى مواقع تابعة لقوات الجيش الوطني شرق مدينة تعز.

وقال مصدر عسكري: ''فجر اليوم الثلاثاء، حاولت المليشيات الحوثية التسلل الى مواقع الجيش الوطني في كلابة والزهراء بالجبهة الشرقية''.

ونقلت وكالة سبأ الحكومية عن المصدر قوله أن ''قوات الجيش الوطني بمحافظة تعز، افشلت، محاولة التسلل للمليشيات الحوثية المدعومة ايرانياً باتجاه منطقة كلابة شرق المدينة''.

وتم إفشال محاولة التسلل ونشبت اشتباكات بالاسلحة المتوسطة والخفيفة قبل أن تلوذ عناصر المليشيات بالفرار وتكبدها خسائر كبيرة ، ولم يحدد المصدر طبيعة تلك الخسائر.