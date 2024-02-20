خلال رمضان القادم.. إسرائيل تفرض قيوداً على الصلاة في المسجد الأقصى وتهدد باجتياح رفح هذا ما حدث لعناصر حوثية حاولت التسلل إلى مواقع الجيش شرق تعز اليوم في مجلس الأمن.. مشروع قرار عربي بشأن غزة للتصويت وواشنطن تهدد بالفيتو وتوزع مشروع قرار بديل أكثر من 800 طائرة مسيّرة تدخل على خط المعارك الطاحنة وقد تقلب موازين الحرب وتحسم الموجهات وثائق نادرة تكشف لأول مرة عن حرب أكتوبر وكيف أثارت عاصفة.. وما سر التوقيت الكشف عن ضربات أميركية بريطانية جديدة ضد أهداف للحوثيين في مناطق مختلفة داخلية مصر تكشف تفاصيل جديدة عن إغتيال مسؤول التصنيع العسكري في الجيش الوطني.. أقراص منومة وعصابة من 4 بينهم نساء في خطوة مفاجئة..المليشيات تفصل وزيرًا في حكومتها الانقلابية سمعوا أصوات صراخ الجنود.. القسام تكشف ما فعله مقاتلوها بقوة صهيونية مكونة من 15 ضابطاً وجندياً بخان يونس تعرّف على راتب مبابي مع ريال مدريد وتفاصيل العقد
حاولت مليشيات الحوثي خلال الساعات الاولى فجر اليوم الثلاثاء الوصول الى مواقع تابعة لقوات الجيش الوطني شرق مدينة تعز.
وقال مصدر عسكري: ''فجر اليوم الثلاثاء، حاولت المليشيات الحوثية التسلل الى مواقع الجيش الوطني في كلابة والزهراء بالجبهة الشرقية''.
ونقلت وكالة سبأ الحكومية عن المصدر قوله أن ''قوات الجيش الوطني بمحافظة تعز، افشلت، محاولة التسلل للمليشيات الحوثية المدعومة ايرانياً باتجاه منطقة كلابة شرق المدينة''.
وتم إفشال محاولة التسلل ونشبت اشتباكات بالاسلحة المتوسطة والخفيفة قبل أن تلوذ عناصر المليشيات بالفرار وتكبدها خسائر كبيرة ، ولم يحدد المصدر طبيعة تلك الخسائر.