اليوم في مجلس الأمن.. مشروع قرار عربي بشأن غزة للتصويت وواشنطن تهدد بالفيتو وتوزع مشروع قرار بديل

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يصوت مجلس الأمن الدولي، اليوم الثلاثاء، على مشروع قرار يطالب بوقف فوري لإطلاق النار في غزة لأسباب إنسانية، تقدمت به الجزائر باسم المجموعة العربية.
وكانت الجزائر قد وزعت المشروع مبدئياً في نهاية الشهر الماضي، لكن بعض الأعضاء الدائمين طالبوا بالتفاوض على القرار، فيما هددت الولايات المتحدة باستخدام حق النقض (الفيتو)، ووزعت مشروعاً بديلاً للتصويت عليه خلال الأيام القادمة.
ويطالب المشروع الجزائري، بوقف الحرب على غزة، والطلب من أطراف النزاع الامتثال لالتزاماتها بموجب القانون الدولي وحماية المدنيين والأعيان المدنية.
اما المشروع الأميركي البديل ينص على "وقف نار مؤقت عندما تسمح الظروف ويؤكد الحاجة الماسة إلى خطة لضمان حماية المدنيين وتجنب نزوحهم في حال وقوع هجوم عسكري كبير في رفح.
ولإقرار أي مقترح في مجلس الأمن، يتعين حصوله على تأييد تسعة أصوات على الأقل وعدم استخدام حق النقض من قبل الولايات المتحدة أو فرنسا أو بريطانيا أو روسيا أو الصين.