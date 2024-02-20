أكثر من 800 طائرة مسيّرة تدخل على خط المعارك الطاحنة وقد تقلب موازين الحرب وتحسم الموجهات وثائق نادرة تكشف لأول مرة عن حرب أكتوبر وكيف أثارت عاصفة.. وما سر التوقيت الكشف عن ضربات أميركية بريطانية جديدة ضد أهداف للحوثيين في مناطق مختلفة داخلية مصر تكشف تفاصيل جديدة عن إغتيال مسؤول التصنيع العسكري في الجيش الوطني.. أقراص منومة وعصابة من 4 بينهم نساء في خطوة مفاجئة..المليشيات تفصل وزيرًا في حكومتها الانقلابية سمعوا أصوات صراخ الجنود.. القسام تكشف ما فعله مقاتلوها بقوة صهيونية مكونة من 15 ضابطاً وجندياً بخان يونس تعرّف على راتب مبابي مع ريال مدريد وتفاصيل العقد محكمة العدل الدولية تبدأ الاستماع لمرافعات بشأن احتلال إسرائيل لأراض فلسطينية مسؤول في خفر السواحل اليمنية يكشف حقيقة غرق سفينة بريطانية نتيجة استهدافها من جماعة الحوثي في خليج عدن قطر تفتتح أحد أكبر مشاريع البتروكيماويات بالعالم
قالت الحكومة الكندية، أمس (الاثنين)، إنها سترسل أكثر من 800 طائرة من دون طيار إلى أوكرانيا، ابتداء من ربيع هذا العام.
وقالت وزارة الدفاع في بيان، إن الطائرات من دون طيار أصبحت قدرة حاسمة لأوكرانيا في حربها مع روسيا، لافتة إلى أن الطائرات من دون طيار تقوم بمهمة للمراقبة وجمع المعلومات الاستخبارية، ويمكن استخدامها أيضاً لنقل الإمدادات، بما في ذلك الذخائر.
وستكلف المسيرات أكثر من 95 مليون دولار كندي (70 مليون دولار)، وهي جزء من مساعدة عسكرية أُعلن عنها سابقاً بقيمة 500 مليون دولار كندي (370 مليون دولار) لأوكرانيا.
ويتم تصنيع الأنظمة الجوية من دون طيار متعددة المهام «SkyRanger R70» بواسطة «Teledyne» في واترلو، أونتاريو. ويأتي هذا الإعلان قبل أيام من الذكرى السنوية الثانية للغزو الروسي لأوكرانيا.
وسبق أن تبرعت كندا بـ100 مسيّرة بكاميرات عالية الدقة لأوكرانيا، وفي العامين الماضيين، تعهدت بتقديم 2.4 مليار دولار كندي (1.8 مليار دولار) مساعدة عسكرية