داخلية مصر تكشف تفاصيل جديدة إغتيال مسؤول التصنيع العسكري في الجيش الوطني.. أقراص منومة وعصابة من 4 بينهم نساء

الثلاثاء 20 فبراير-شباط 2024 الساعة 08 صباحاً / مأرب برس_متابعات

عدد القراءات 424

كشفت وزارة الداخلية المصرية، الاثنين، تفاصيل مقتل الضابط الكبير بالجيش اليمني ومدير إدارة التصنيع العسكري.

وقالت الوزارة في بيان رسمي إنه وصل بلاغ لمديرية أمن الجيزة من أحد الأشخاص "يمني الجنسية" بعثوره على جثة شقيقه بداخل شقته وبعثرة محتوياتها حال تردده عليه لعدم تجاوبه معه منذ يومين سابقين.

وذكرت الوزارة أن التحريات وجمع المعلومات أسفرت عن تحديد مرتكبي الواقعة، وهم كل من رمضان محمد بليدي علي، 29 عاما، سائق ومقيم المنيرة الغربية بمحافظة الجيزة، وسبق اتهامه في العديد من القضايا أبرزها قتل وسلاح بدون ترخيص وسرقة وإتلاف عمد، ومعه عبدالرحمن أشرف شحاتة مصطفى وشهرته "عبده عسلية"، 19 عاما، خرّاط ومقيم الطوابق بالجيزة.

وكشفت الوزارة أن قائمة المتهمين تضم إسراء صابر محمد عطية وشهرتها "دينا"، 22 عاما، ربة منزل ومقيمة بمنشأة ناصر بالقاهرة، وسهير عبدالحليم محمد عبدالحليم، وشهرتها "منة"، 17 عاما، ربة منزل ومقيمة بمنشأة ناصر بالقاهرة وتمكنت الأجهزة الأمنية من ضبطهم.

اللواء حسن بن جلال العبيدي اللواء حسن بن جلال العبيدي دس أقراص منومة في مشروب وذكرت الوزارة أنه وبمواجهة المتهمين اعترفوا بارتكابهم الحادث وأقروا بسابقة تعرف اثنين منهم على المجني عليه واتفاقهما على سرقته بمساعدة الآخرين، مضيفة أنهما استغلا استضافة الضابط اليمني لهما بمنزله مساء الجمعة الماضي، وقاما بدس أقراص منومة له بداخل مشروب في محاولة لتخديره، وتمكين الآخرين من الدخول لمسكنه، وتهديده بسلاح أبيض إلا أنه قاومهم فتعدوا عليه وأوثقوه وأسقطوه أرضاً ما أدى لوفاته.

وأكدت الوزارة أن المتهمين استولوا على مبالغ مالية أجنبية ومحلية، وبعض المقتنيات والمتعلقات الشخصية بالإضافة إلى سيارة مستأجرة كانت متواجدة بالقرب من سكنه ولاذوا بها بالفرار.

وأعلنت الوزارة أن المتهمين أرشدوا عن جميع المسروقات والسيارة المستأجرة وكذا السلاح الأبيض المستخدم فى ارتكاب الواقعة وفرد خرطوش وعدد من الطلقات كانوا بحوزة أحد المتهمين، مشيرة إلى أنه تم ضبط سيدة تدعى آية رضا محمود، 23 عاما ربة منزل ومقيمة بدائرة مركز أوسيم بالجيزة وهي ابنة زوجة المتهم الأول "سبق اتهامها في قضية مخدرات" لإخفائها جزءا من المسروقات.

بيان يمني وبعد دقائق قليلة من إعلان وزارة الداخلية المصرية تفاصيل ملابسات اللواء حسن بن جلال العبيدي الضابط الكبير بالجيش اليمني أعلنت السفارة اليمنية أن الحادث دوافعه جنائية بهدف السرقة.

وقالت السفارة في بيان رسمي إنها تابعت منذ تلقيها بلاغ مقتل اللواء العبيدي في شقته بالقاهرة، وقائع وملابسات القضية، وقام ممثلو السفارة بالتنسيق والمتابعة مع الأجهزة الأمنية المختصة في مصر للوصول إلى حقائق الواقعة.

وقالت إن الاجهزة الأمنية المصرية تمكنت سريعا من ضبط الجناة والمسروقات في فترة وجيزة، مضيفة أنه اتضح من نتائج التحقيق أن دوافع الجريمة جنائية بهدف السرقة. وذكرت أن المختصين بالسفارة سيقومون باستكمال إجراءات استلام جثمان الفقيد وترتيبات الدفن.

وكانت السفارة اليمنية في القاهرة قد أعلنت مقتل ضابط كبير بالجيش اليمني في شقته بمصر.

وقالت السفارة في بيان رسمي وقتها إنه تم العثور على اللواء حسن بن جلال العبيدي مدير دائرة التصنيع الحربي في وزارة الدفاع، مقتولاً في شقته بالعاصمة المصرية القاهرة، مشيرة إلى أنها قامت منذ اللحظة الأولى لتلقيها البلاغ بتكليف المختصين بالنزول الميداني والتواصل مع كافة الجهات الأمنية المعنية في مصر ومتابعة التحقيقات للوصول إلى حقيقة مقتله