في خطوة مفاجئة..المليشيات تفصل وزيرًا في حكومتها الانقلابية سمعوا أصوات صراخ الجنود.. القسام تكشف ما فعله مقاتلوها بقوة صهيونية مكونة من 15 ضابطاً وجندياً بخان يونس تعرّف على راتب مبابي مع ريال مدريد وتفاصيل العقد محكمة العدل الدولية تبدأ الاستماع لمرافعات بشأن احتلال إسرائيل لأراض فلسطينية مسؤول في خفر السواحل اليمنية يكشف حقيقة غرق سفينة بريطانية نتيجة استهدافها من جماعة الحوثي في خليج عدن قطر تفتتح أحد أكبر مشاريع البتروكيماويات بالعالم وفاة فنان سعودي شهير لماذا قام تركي آل الشيخ بزيارة مفاجئة للفنانة لنجاة الصغيرة في منزلها؟ غارات أميركية جديدة تستهدف الحوثيين باليمن وهجمات حوثية تستهدف سفن الملاحة الدولية عاجل : وزارة الدفاع اليمنية تخرج عن صمتها و تعلن بيان النعي لفقيد الوطن .. وهذا ما قالته عن الشهيد اللواء حسن فرحان بن جلال
أعلنت كتائب عز الدين القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، اليوم الاثنين، أن مقاتليها تمكنوا من استهداف قوة صهيونية راجلة مكونة من 15 ضابطاً وجندياً غرب مدينة خانيونس جنوب قطاع غزة.
وقالت الكتائب، في بيان عسكري عبر حسابها على منصة “تلغرام”، “بعد عودتهم من خطوط القتال.. أكد مجاهدونا استهداف قوة صهيونية راجلة مكونة من 15 ضابطاً وجندياً تحصنت داخل منزل بقذيفة “RPG” مضادة للدروع وأخرى مضادة للأفراد”.
وأضافت: ” أكد مجاهدونا إيقاعهم بين قتيل وجريح وسماع أصوات صراخ جنودهم بعد اشتعال النيران بهم في منطقة الحاووز غرب مدينة خانيونس جنوب قطاع غزة”.
وفي وقت سابق من اليوم الاثنين، أعلنت كتائب القسام تمكن مقاتليها من “قنص جنديين صهيونيين والاشتباك مع قوة صهيونية راجلة وإيقاعها بين قتيل وجريح في منطقة حي الأمل غرب مدينة خانيونس جنوب قطاع غزة”.