سمعوا أصوات صراخ الجنود.. القسام تكشف ما فعله مقاتلوها بقوة صهيونية مكونة من 15 ضابطاً وجندياً بخان يونس

الثلاثاء 20 فبراير-شباط 2024 الساعة 02 صباحاً / مأرب برس - وكالات

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أعلنت كتائب عز الدين القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، اليوم الاثنين، أن مقاتليها تمكنوا من استهداف قوة صهيونية راجلة مكونة من 15 ضابطاً وجندياً غرب مدينة خانيونس جنوب قطاع غزة.

وقالت الكتائب، في بيان عسكري عبر حسابها على منصة “تلغرام”، “بعد عودتهم من خطوط القتال.. أكد مجاهدونا استهداف قوة صهيونية راجلة مكونة من 15 ضابطاً وجندياً تحصنت داخل منزل بقذيفة “RPG” مضادة للدروع وأخرى مضادة للأفراد”.

وأضافت: ” أكد مجاهدونا إيقاعهم بين قتيل وجريح وسماع أصوات صراخ جنودهم بعد اشتعال النيران بهم في منطقة الحاووز غرب مدينة خانيونس جنوب قطاع غزة”.

وفي وقت سابق من اليوم الاثنين، أعلنت كتائب القسام تمكن مقاتليها من “قنص جنديين صهيونيين والاشتباك مع قوة صهيونية راجلة وإيقاعها بين قتيل وجريح في منطقة حي الأمل غرب مدينة خانيونس جنوب قطاع غزة”.