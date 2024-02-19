تعرّف على راتب مبابي مع ريال مدريد وتفاصيل العقد

الإثنين 19 فبراير-شباط 2024 الساعة 10 مساءً / مأرب برس - وكالات

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أكدت أغلب الصحف الرياضية الإسبانية، اليوم الاثنين، أن ريال مدريد توصل لاتفاق لضم النجم الفرنسي كيليان مبابي من باريس سان جيرمان في صفقة انتقال حر.

راتب مبابي مع ريال مدريد

وقالت صحيفة “ماركا” الإسبانية، الاثنين، إن مبابي وقّع بالفعل، قبل أسبوعين، على عقد مع ريال مدريد لمدة خمسة مواسم، ليرتدي القميص الملكي حتى صيف 2029.

وأضافت: “طلب مبابي في اجتماعه مع رئيس النادي الباريسي ناصر الخليفي، الثلاثاء الماضي، بألا يقدم أي عروض جديدة، لأنه وقع بالفعل على عقد مع ريال مدريد”.

وبحسب العقد المُبرم، سيكون راتب مبابي مع ريال مدريد، الأعلى، لكنه ليس بعيداً عن اللاعبين أصحاب الفئة الأولى مثل توني كروس ولوكا مودريتش وديفيد ألابا، إذا يتقاضون ما بين 10 و20 مليون يورو.

وقالت “ماركا” إن المبلغ الإجمالي الذي سيتقاضاه مبابي في موسمه الأول مع الميرنجي سيمثل نصف ما سيحصل عليه المهاجم الفرنسي في موسمه الأخير مع سان جيرمان (212 مليون يورو)، تشمل إجمالي الراتب (72 مليوناً)، مكافأة التجديد (60 مليوناً) ومكافأة الولاء (80 مليوناً).

وأشارت الصحيفة إلى مبابي وافق على هذا الخفض، مدركاً أنها “الطريقة الوحيدة التي تمكنه من تحقيق حلمه باللعب لريال مدريد”، مؤكدة أنه “كان مصمماً على إعطاء الأولوية للجانب الرياضي هذه المرة، على حساب الراتب”.

ووفقاً لصحيفة “آس” الإسبانية، فإن مبابي سيوقع عقداً مع ريال مدريد حتى يونيو 2030، لكنه مطالب بتخفيض راتبه الذي يتقاضاه في باريس سان جيرمان لأكثر من النصف، ومع ذلك، فإن عقده سيكون الأغلى بين لاعبي النادي الإسباني.