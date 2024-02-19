قطر تفتتح أحد أكبر مشاريع البتروكيماويات بالعالم

الإثنين 19 فبراير-شباط 2024 الساعة 10 مساءً / مأرب برس- وكالات

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وضع أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني حجر الأساس لمشروع مجمع راس لفان للبتروكيماويات، بمدينة راس لفان الصناعية صباح اليوم الاثنين.

وجرى خلال الحفل عرض فيلم وثائقي حول المشروع الذي يعتبر واحدا من أكبر مشاريع البتروكيماويات في العالم، والذي سيساهم في مضاعفة القدرة الإنتاجية من الإيثيلين ومشتقاته، كما سيرفع الإنتاج الإجمالي لدولة قطر من البتروكيماويات إلى ما يقارب 14 مليون طن

وحضر الحفل عدد من الوزراء والرؤساء التنفيذيين وكبار المسؤولين من شركاء "قطر للطاقة" وضيوف الحفل. وألقى وزير الدولة لشؤون الطاقة سعد بن شريدة الكعبي كلمة بهذه المناسبة