وفاة فنان سعودي شهير

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رحل عن عالمنا اليوم الاثنين، الفنان الشعبي السعودي الشهير عبدالعزيز الهزاع، الذي عرف بشخصية "أبو حديجان".
ومن المقرر أداء صلاة الجنازة على الفنان الراحل يوم غد الثلاثاء، بعد صلاة العصر في مسجد الراجحي، والدفن بمقبرة النسيم.
عبد العزيز بن عبدالرحمن الهزاع:
ولد في عنيزة في القصيم عام 1348هجري(1929م)، وانتقل للعيش في الكويت في الستينيات الميلادية، وعمل بها موظفا، وكان يتعاون مع الإعلام الكويتي في ذلك الوقت، ولم تكن بداية انطلاقته كما هو معروف عند الجميع.
كانت بداية انطلاقته من إذاعة السعودية، ثم انتقل بعدها للرياض بسبب ظروفه وما زال يعيش بها حتى وفاته.
يكنى الفنان عبدالعزيز الهزاع بـ"أبو سامي"، وقد تحدث عنه الكثير من رجالات المجتمع والإعلام البارزين.
لقب بعدة ألقاب من أشهرها "جماعة في رجل"، ويمتلك موهبة تقليد الأصوات، وقدم العديد من المسلسلات الإذاعية.
تميز بتقليده المميز للأصوات عبر برامجه المتنوعة كـ"يوميات أم حديجان"، و"وسع صدرك" وغيرها