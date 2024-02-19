عاجل : وزارة الدفاع اليمنية تخرج عن صمتها و تعلن بيان النعي لفقيد الوطن .. وهذا ما قالته عن الشهيد اللواء حسن فرحان بن جلال

الإثنين 19 فبراير-شباط 2024 الساعة 08 مساءً / مأرب برس-غرفة الأخبار

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نعت قبل قليل وزارة الدفاع ورئاسة هيئة الأركان العامة، مدير دائرة التصنيع الحربي اللواء حسن بن جلال العبيدي، الذي قُتل في العاصمة المصرية القاهرة.

ونوهت الوزارة في بيان لها إلى أن مئاثر الشهيد بن جلال ومواقفه الوطنية المشرفة في الذود عن الثورة والجمهورية ومكتسباتهما العظيمة، وتضحياته الجليلة في سبيل خدمة الوطن وخدمة القوات المسلحة وفي خدمة المجتمع.

مضيفة أن الشهيد خلال خلد خلال مسيرته العريضة في خدمة القوات المسلحة تاريخا متميزا في بناء وتطوير المؤسسة العسكرية خلال المناصب التي تدرج فيها والمهام التي تم تكليفه بها.. وكان مثالا في الجندية والقيادة ونموذجا في الانضباط والكفاءة.

كما أشارت وزارة الدفاع ورئاسة هيئة الأركان العامة إلى أن الشهيد البطل كان من أوائل الضباط الذين لبوا نداء الواجب الوطني للمشاركة في معارك استعادة الدولة والتصدي لتنظيم جماعة الحوثي الإرهابية، وشارك بشجاعة قائدا فذا ومقاتلا ببندقيته ونفسه في مقدمة الصفوف في عمليات تحرير عددا من المناطق والمواقع.

منوهة بالدور النوعي الذي لعبه الشهيد بن جلال في مجال التصنيع الحربي والجهود والانجازات البارزة التي بذلها لصناعة المعدات العسكرية وتطوير كفاءتها القتالية، بما امتلكه من مؤهلات وخبرة واسعة جعلت منه أحد العقول والكوادر التي يشار إليها بالبنان.

وأضاف البيان بأن الوطن وقواته المسلحة قد خسرت واحدا من أنبل رجالاتها الذين عاشوا مخلصين أوفياء لوطنهم وللعهد والقسم وللشرف العسكري، ونذروا أنفسهم لخدمة حرية وكرامة الأمة والدفاع عن الثوابت والهوية وناضلوا بصدق لإعلاء راية الجمهورية اليمنية ومقارعة مشاريع الكهنوت والاستعمار.

وعبّرت وزارة الدفاع ورئاسة هيئة الاركان العامة عن صادق التعازي وعظيم المواساة لأسرة الشهيد وجميع أهله ومحبيه وكل منتسبي القوات المسلحة، قادة وضباط وضباط صف وأفراد.. سائلة الله العلي القدير أن يتغمده بواسع الرحمة والمغفرة وأن يسكنه فسيح جناته، وأن يُلهم أهله وذويه وكل محبيه الصبر والسلوان..

"إنا لله وإنا إليه راجعون".