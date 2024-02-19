اللواء حسن بن جلال نجح في تطوير نظام للتشويش على الطائرات المسيرة الحوثية وكان مهتما بالحصول على صفقات طائرات مسيرة من الشركات التركية .. تفاصيل جديدة قبل مقتله وأثناء تصفيته

الإثنين 19 فبراير-شباط 2024 الساعة 08 مساءً / مأرب برس- رصد خاص

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دخلت قضية مقتل اللواء حسن فرحان بن جلال مدير دائرة التصنيع الحربي في وزارة الدفاع اليمنية سياق الصحافة الدولية والعربيه.

وكالة شيبا كانت في طليعة الوكالات التي تابعت الحادثه ، حيث اوردت اليوم في تقرير لها "اطلع عليه مارب برس" ان مدير إدارة التصنيع العسكري بوزارة الدفاع اليمنية اللواء حسن صالح محمد بن جلال قد ساهم مؤخراً في تطوير نظام للتشويش على الطائرات بدون طيار . وتصنيع الطائرات بدون طيار لتمكين الجيش الوطني ضد المليشيات الحوثية المدعومة من إيران .

واضافت الوكالة إن بن جلال كان مهتما بالحصول على صفقات الطائرات بدون طيار من الشركات التركية التي زارها قبل يومين من اغتياله في القاهرة .

وقالت مصادر أمنية يمنية لذات الوكالة إن بن جلال ربما تعرض للتحقيق تحت التعذيب لساعات، مشيرة إلى أنه وجد مكبل اليدين ومصاباً بضربات قاتلة في رأسه، وخمس طعنات متفرقة في بطنه وصدره، وجرح في رقبته، وأعقاب سجائر. في الشقة التي شوهدت فيها جثته. كما عثر في مكان الجريمة على أعقاب سجائر، ولم يكن مدخنا، بحسب المصادر.