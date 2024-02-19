تحذيرات لدول الخليج من التخلي عن اليمن ومطالب بسرعة ضمه الى مجلس التعاون الخليجي كمصلحة أولى للخليج

الإثنين 19 فبراير-شباط 2024 الساعة 07 مساءً / مأرب برس- خاص

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طالبت مصادر اقتصادية متواجدة بالعاصمة صنعاء مجلس التعاون الخليجي باتخاذ قرارات عاجلة بضم اليمن لمجلس التعاون الخليجي ، وبشكل متسارع لإنقاذ اليمن من الغرق في مستنقع النفوذ الإيراني. وقالت المصادر يمكن أن يتم ذلك من خلال قرار سياسي لقادة دول المجلس دون رهن هذا الانضمام باستكمال اليمن مراحل مطولة من التأهيل الاقتصادي للاندماج في اقتصاديات دول مجلس التعاون .

وأكدت المصادر ل"مارب برس " ان الأحداث التي شهدتها اليمن في العام 2011م تسببت في إيقاف برنامج تأهيل اليمن اقتصاديا للانضمام في اقتصاديات دول مجلس التعاون الخليجي قبيل ان يتم تجميد هذا البرنامج جراء تفاقم التداعيات التي أعقبت اجتياح الميلشيا للعاصمة صنعاء في 21سبتمبر 2014م وما أعقبه من التمدد اللاحق للعديد من المحافظات الشمالية والجنوبية .

وأشارت المصادر "تحفظت عن نشر اسمائها لاسباب أمنية بها " الى ان صدور قرار سياسي من قادة دول مجلس التعاون بانضمام اليمن لمجلس التعاون بات يمثل احتياجا وليس خيارا في ظل التطورات التي تشهدها اليمن والمنطقة وتصاعد التهديدات الإيرانية لزعزعة استقرار دول المنطقة إلى جانب ما أثبتته الأحداث الجارية في البحر الأحمر بأن تأمين حركة التجارة العالمية عبر مضيق باب المندب يستدعي تعزيز قدرات الحكومة اليمنية الشرعية واحداث نقلة نوعية في مسار العلاقات التي تربط اليمن بجوارها الخليجي عبر الاندماج في مجلس التعاون.

وحذرت المصادر من تخلي دول مجلس التعاون عن اليمن في معركتها المصيرية مع الانقلاب المدعوم من إيران معتبرة أن استعادة اليمن لاستقراره السياسي والاقتصادي يمثل ضمانة ملحة للأمن القومي لدول الخليج ومصلحة اولى للامن القومي الخليجي.