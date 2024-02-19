مقاومة صنعاء توجه رسالة للمجلس الرئاسي وتدعو الى دعم الجيش بكافة السبل لمواصلة عمليات التحرير

الإثنين 19 فبراير-شباط 2024 الساعة 06 مساءً / مأرب برس- خاص

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وجه المجلس الأعلى للمقاومة بمحافظة صنعاء اليوم دعوة للحكومة الشرعية والمجلس الرئاسي طالب فيها الى تسخير كافة سبل الدعم لقوات الجيش لمواصلة عملية التحرير في ضل تعثر مفاوضات السلام ومماطلة المليشيا في مسار عملية السلام التي دعت اليها أطراف دولية .

وشهدت محافظة مأرب اليوم انعقاد جلسة دورية ناقش خلالها جملة من القضايا على الساحة الوطنية وأوضاع المحافظة التي ترزح تحت الاحتلال الحوثي الإرهابي للعام العاشر على التوالي

وفي اللقاء وقف المجلس أمام مطالبات المجتمع اليمني بفتح الطرقات بين المحافظات مشيرا الى ان فتحها يعد برهانا على صدق النوايا للانخراط في سلام دائم وأن استمرار إغلاقها جراء تعنت المليشيا الحوثية الإرهابية ورفض فتحها ماهو الا استمرار لنهج العقاب الجماعي الذي تمارسه مليشيا الحوثي بحق اليمنيين منذ عشرة أعوام ورفض كل دعوات السلام المطروحة

كما حيت مقاومة صنعاء الصمود الأسطوري للمقاومة الفلسطينية للشهر الخامس على التوالي في ضل العمليات العسكرية للكيان الإسرائيلي على قطاع غزة والمدعوم دوليا على كافة الأصعدة

وحذرت مقاومة صنعاء من الاستغلال القذر من قبل المليشيا الحوثية للقضية الفلسطينية وحرب غزة في الحشد والتجنيد في مناطق سيطرتها ثم الزج بالمغرر بهم في معارك تستهدف اليمن أرضا وإنساناً في مأرب وتعز وغيرها من الجبهات التي افتتحتها مليشيا الحوثي في ربوع شمال الوطن