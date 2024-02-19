عاجل: القبض على قتلة اللواء بالجيش اليمني حسن العبيدي والداخلية المصرية تنشر اسمائهم وصورهم.. شاهد

الإثنين 19 فبراير-شباط 2024 الساعة 05 مساءً / مأرب برس- غرفة الأخبار

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قالت مصادر أمنية مصرية اليوم الاثنين انه تم القبض على المتهمين بقتل اللواء حسن العبيدي، رئيس دائرة التصنيع في وزارة الدفاع اليمنية، داخل شقة في بولاق الدكرور بالعاصمة المصرية القاهرة، مشيرة الى أن عمليات القبض تمت خلال 24 ساعة من اكتشاف الجريمة.

ووفق المصادر فقد تمكنت الأجهزة الأمنية من استعادة المسروقات.

واعلنت الداخلية المصرية عن اسماء 4 متهمين بقتل اللواء حسن العبيدي، واكدت ضبطهم.

المتهمين المضبوطين هم:

-رمضان محمد بليدى على سن 29 سائق ومقيم المنيرة الغربية – الجيزة.. سبق إتهامه فى العديد من القضايا أبرزها "قتل ، سلاح بدون ترخيص، سرقة ، إتلاف عمد" .

-عبدالرحمن أشرف شحاتة مصطفى وشهرته / عبده عسلية سن 19 خراط ومقيم الطوابق بالجيزة .

-إسراء صابر محمد عطية وشهرتها / دينا سن 22 ربة منزل ومقيمة منشأة ناصر - القاهرة.

-سهير عبدالحليم محمد عبدالحليم وشهرتها / منة سن 17 ربة منزل ومقيمة منشأة ناصر – القاهرة .

ونشرت الداخلية المصرية صورة المتهمين باغتيال اللواء حسن العبيدي داخل شقته بالقاهرة.

وعثر على مدير دائرة التصنيع العسكري لقوات الجيش اليمني، اللواء حسن فرحان بن جلال امس الاحد، مقتولا في ظروف غامضة، داخل شقته بالعاصمة المصرية.