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أسعار الصرف في عدن وصنعاء مساء اليوم

الإثنين 19 فبراير-شباط 2024 الساعة 04 مساءً / مأرب برس- غرفة الأخبار
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أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الريال اليمني مساء اليوم الاثنين بتاريخ 19/02/2024

الاسعار في عدن

شراء الدولار               1654

بيع الدولار                 1662

شراء السعودي             436

بيع السعودي              438

 

الاسعار في صنعاء

شراء الدولار               526

بيع الدولار                 528

شراء السعودي            139.70

بيع السعودي               140.20

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