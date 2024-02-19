أسعار الصرف في عدن وصنعاء مساء اليوم

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أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الريال اليمني مساء اليوم الاثنين بتاريخ 19/02/2024
الاسعار في عدن
شراء الدولار 1654
بيع الدولار 1662
شراء السعودي 436
بيع السعودي 438
الاسعار في صنعاء
شراء الدولار 526
بيع الدولار 528
شراء السعودي 139.70
بيع السعودي 140.20