توقيع اتفاقية لتمويل عدد من المشاريع الخدمية في مدينة تعز

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وقع وزير المياه والبيئة المهندس توفيق الشرجبي، اليوم الاثنين في العاصمة المؤقتة عدن اتفاقية تعاون مع منظمة التعاون الدولي (سوليدارتي) لتفيذ عددا من المشاريع في مجال دعم قدرات المؤسسة المحلية للمياه والصرف الصحي بمحافظة تعز للتكيف مع التغيرات المناخية بتكلفة مليون و 250 ألف دولار.
وتشمل المشاريع تشغيل آبار ومحطات ضخ تابعة لمؤسسة المياه في تعز بالطاقة الشمسية، وتشغيل محطة ضخ المياه في منطقة ثعبات بالإضافة إلى تشغيل ثلاثة أبار في شارع جمال والدرة وإعادة تأهيل خطوط الصرف الصحي المتضررة في منطقتي الجمهوري والشماسي وإعادة تأهيل شبكات المياه المدمرة في منطقتي الروضة والواقش بمحافظة تعز.
وأشاد الوزير الشرجبي، بتدخلات منظمة التعاون الدولي في قطاع المياه والإصحاح البيئي.. مؤكداً استعداد الوزارة لتقديم كافة التسهيلات اللازمة لتنفيذ المشاريع التي من شأنها المساهمة بتوفير خدمة المياه للمواطنين.