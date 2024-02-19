الاتحاد الأوروبي يطلق رسميا مهمة «أسبيديس»العسكرية ضد الحوثيين

الإثنين 19 فبراير-شباط 2024 الساعة 02 مساءً / مأرب برس - غرفة الأخبار

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وسط استمرار هجمات جماعة الحوثي على الملاحة الدولية، تطلق أوروبا رسميا، اليوم (الإثنين)، خلال اجتماع لوزراء خارجية الاتحاد الأوروبي في بروكسل، مهمتها الدفاعية البحرية لتأمين الاستقرار في البحر الأحمر.

ونقلت «فرانس برس» عن مسؤول في الاتحاد الأوروبي قوله: إن التكتل يهدف إلى إطلاق المهمة التي تعرف باسم «أسبيديس» (درع باليونانية) في غضون بضعة أسابيع، مستخدما 4 سفن على الأقل. وكانت فرنسا وألمانيا وإيطاليا وبلجيكا أعلنت أنها تعتزم المساهمة بسفن في إطار المهمة.

ويقود المهمة الأوروبية يوناني، بينما سيكون كبير الضباط المسؤولين عن الضبط العملياتي في البحر إيطالياً. وأوضح الاتحاد الأوروبي أن تفويض القوة الذي تم تحديده مبدئيا لعام واحد، يقتصر على حماية الملاحة المدنية في البحر الأحمر بحيث لا تنفذ أي هجمات على التراب اليمني.

وأفاد مسؤولون أوروبيون بأن 7 دول في الاتحاد الأوروبي مستعدة لتقديم السفن أو الطائرات، وتعهدت بلجيكا بالفعل بإرسال فرقاطة. ومن المتوقع أن تفعل ألمانيا الشيء نفسه.

وكانت بلدان الاتحاد الأوروبي الـ27 اتفقت على مهمة البحر الأحمر بعد مشاورات استمرت أسابيع في ظل تصاعد المخاوف من إمكانية تسبب هجمات الحوثيين بالإضرار باقتصاداتها ورفع معدلات التضخم. يذكر أن الولايات المتحدة وبريطانيا تقودان ائتلافا بحريا تحت اسم «حارس الازدهار» في المنطقة ونفذتا ضربات ضد أهداف تابعة لمليشيات الحوثي في اليمن.

ووسط مخاوف من توسع الصراع في الشرق الأوسط، تبنت مليشيا الحوثي، (الإثنين)، استهداف سفينة بريطانية في خليج عدن وإسقاط طائرة مسيرة أمريكية بمحافظة الحديدة.

وقال المتحدث العسكري باسم الحوثيين يحيى سريع إن المليشيات البحرية نفذت عمليةً عسكريةً نوعية، استهدفت سفينة RUBYMAR البريطانية في خليج عدن بعدد من الصواريخ البحرية. وزعم إصابة السفينة إصابة بالغة ما أدى إلى توقفها بشكل كامل وتعرضت لأضرار كبيرة وأنها معرضة الآن للغرق في خليج عدن.

وادعى سريع أن مليشيات الحوثي أسقطت طائرة أمريكية مسيرة من طراز (MQ9) بمحافظة الحديدة، وهو ما لم تعلق عليه واشنطن حتى كتابة هذه السطور. وتعرضت فجر اليوم سفينة مسجلة في بريطانيا لهجوم صاروخي بعد ساعات من إطلاق مليشيا الحوثي صاروخين باليستيين من محافظتي تعز وإب.

وقالت وكالة عمليات التجارة البحرية البريطانية (UKMTO) إنها تلقت تقريرا عن حادثة على بعد 35 ميلا بحريا جنوب المخا، مؤكدة أن السفينة تعرضت لأضرار.