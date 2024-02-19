تحذير للسفارة الأمريكية لدى اليمن

الإثنين 19 فبراير-شباط 2024 الساعة 02 مساءً / مأرب برس- غرفة الأخبار

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حذّرت السفارة الأميركية لدى اليمن، اليوم الاثنين، من أن الهجمات التي تشنّها جماعة الحوثي على السفن وناقلات النفط في البحر الأحمر يمكن أن تتسبب في «كارثة بيئية» في اليمن، وفق ما أوردته «وكالة أنباء العالم العربي».

وقالت السفارة، في حسابها على منصة «إكس»: ''يمكن أن تتسبب الهجمات الحوثية المتهورة على السفن وناقلات النفط في كارثة بيئية في اليمن، حتى بعد أن اجتمع العالم لإنقاذ الناقلة النفطية صافر''.

وأضافت: ''يجب على الحوثيين التوقف عن تعريض سبل عيش اليمنيين للخطر''.

ووجّهت الولايات المتحدة وبريطانيا ضربات متكررة لمواقع حوثية باليمن، بهدف تعطيل وإضعاف قدرة الجماعة على تهديد الملاحة في البحر الأحمر وتقويض حركة التجارة العالمية.

ويشن الحوثيين هجمات متكررة بطائرات مسيرة وصواريخ على السفن التجارية الدولية بالبحر الأحمر ومضيق باب المندب منذ منتصف نوفمبر تشرين الثاني. وتقول الجماعة المدعومة مع إيران إنها للتضامنا مع الفلسطينيين وردا على الحرب التي يشنها الاحتلال الاسرائيلي على قطاع غزة.

وأعادت واشنطن تصنيف الحوثيين منظمة "إرهابية"، وشكلت تحالفا متعدد الجنسيات في ديسمبر تقول أن هدفه "حماية" حركة الملاحة البحرية في البحر الأحمر، حسب بيانات متكررة.