هجمات جديدة مصدرها اليمن تستهدف سفن تجارية

الإثنين 19 فبراير-شباط 2024 الساعة 02 مساءً / مأرب برس- غرفة الأخبار

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اعلنت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية اليوم الأثنين تلقيها تقريرا عن حادث على مسافة 100 ميل بحري إلى الشرق من عدن جنوب اليمن.

وعلى صلة بالحادث اوضحت الشركة المعنية بأمن السفينة (روبي مار) ان صاروخين أطلقا على السفينة من جهة اليمن(في اشارة للحوثيين) وتم إجلاء الطاقم بسلام.

يأتي هذا الهجوم بعد هجوم سابق امس الاحد حيث اعلنت شركة أمبري البريطانية للأمن البحري إن سفينة شحن ترفع علم بيليز ومسجلة في المملكة المتحدة وتديرها لبنان أبلغت عن تعرضها لهجوم في مضيق باب المندب.

وذكرت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية أن طاقم سفينة غادرها قبالة سواحل اليمن بعد انفجار.

وقالت أمبري في مذكرة أخرى إن السفينة كانت متجهة شمالا في رحلة من خورفكان في الإمارات إلى فارنا ببلغاريا عندما وقع الهجوم.

وجاء في المذكرة "بطأت السفينة المحملة جزئيًا لفترة وجيزة من عشر إلى ست عقد وانحرفت عن مسارها، واتصلت ببحرية جيبوتي، قبل أن تعود إلى مسارها وسرعتها السابقة".

وقالت هيئة عمليات التجارة البحرية إنها تلقت تقريرا عن حادث على بعد 35 ميلا بحريا جنوبي مدينة المخا اليمنية، وأن انفجارا قرب السفينة نجمت عنه أضرار. ولم تعلن الهيئة هوية السفينة.

وفي مذكرة استشارية محدثة بوقت مبكر من يوم الاثنين “أبلغت السلطات العسكرية أن الطاقم ترك السفينة”، مضيفة أن السفينة كانت راسية وأن جميع أفراد الطاقم بخير.